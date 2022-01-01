Ангелочек, сделай радость, 1993

В годы войны с фашизмом многие народы были депортированы на чужие территории. Немецкие поселки в Туркмении не избежали такой участи. Герой фильма – шестилетний Георг. Он в агрессивном мире, где нужно думать, что поесть, как лечить или хоронить близких – посильна ли такая ноша для неокрепшего сознания ребенка? Мальчик придумал чудо спасения для своей души - «гнездо для Ангелочка» устроено на дереве. В нем иногда появляются драгоценности: кукурузный початок, стакан молока. Доброта, сострадание, любовь, вера в то, что счастье однажды наступит позволили маленькому сердцу сохранить тепло и человечность.