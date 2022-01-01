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Американский дедушка
Киноафиша Фильмы Американский дедушка Американский дедушка, 1993: актеры и роли
Американский дедушка 1993 / Россия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Американский дедушка, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иван Щеголев
В ролях
Евгений Леонов Евгений Леонов Владимир Носик Владимир Носик Валерий Носик Валерий Носик Вячеслав Шалевич Вячеслав Шалевич Галина Польских Галина Польских Вячеслав Добрынин
Мира
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