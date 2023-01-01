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Тайна острова чудовищ
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Misterio en la isla de los monstruos
Тайна острова чудовищ
1981 / Испания / США
3.8
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 3.8
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