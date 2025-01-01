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Цитаты из фильма Механик
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Цитаты
Natalya
Мужчины умеют убивать, женщины — выживать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
William Burton
Каков твой план?
Nick Cherenko
Убить их всех.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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