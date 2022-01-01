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Дневник директора школы
Киноафиша Фильмы Дневник директора школы Дневник директора школы, 1975: актеры и роли
Дневник директора школы 1975 / СССР
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Дневник директора школы, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Борис Фрумин Boris Frumin
В ролях
Олег Борисов Олег Борисов Ия Саввина Ия Саввина Алла Покровская Людмила Гурченко Людмила Гурченко Lyudmila Gurchenko Елена Соловей Юрий Визбор Александр Сныков
Мира
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