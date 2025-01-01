Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Кривая линия Цитаты из фильма Кривая линия

Цитаты из фильма Кривая линия

Mallory Rutledge Что с тобой случилось? Ты ведь когда-то был человеком. У тебя была семья. Мать. У тебя была сестра. Что бы она подумала? Узнав, кто её маленький братишка? Может... Может, ты ей уже показал. Вот оно что? Вот что случилось?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Mallory Rutledge [Кристиану, застрявшему в медвежьем капкане] Выглядит больно. Помочь хочешь? Постой, постой, похоже, ты не совсем понимаешь, в какую ты влип. Крови просто море. Думаю, ты промахнулся по бедренной артерии, потому что, честно говоря, ты уже должен был сдохнуть.
Christian Laughton Иди на х#й.
Mallory Rutledge Но кто знает, сколько ещё ты натворил. Выглядит не очень. Я бы с удовольствием осталась поговорить, но мне пора. Не хочу, чтобы ты думал, что я несправедлива. Поэтому дам тебе тот же шанс, что и ты мне. Я много думала о том, что ты сказал. О судьбе. Может, ты и прав. Может, так и должно было быть. Может, ты просто сел не в ту чёртову машину!
Mallory Rutledge [Кэти] Всё хорошо. Всё кончено. Всё кончено. Ты будешь в порядке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Mallory Rutledge [отвечает на звонок] Элла. Привет!
Ella Rutledge Привет, сестра. Где ты?
Mallory Rutledge Еду не по прямой.
Ella Rutledge По длинному пути, ты имеешь в виду.
Mallory Rutledge Я следую по навигатору. Всё нормально. На самом деле даже красиво.
Ella Rutledge Это не то, о чём я думаю, да?
Mallory Rutledge Нет.
Ella Rutledge Главное, чтобы с тобой всё в порядке.
Mallory Rutledge Почему бы и нет?
Ella Rutledge Как ты думаешь?
Mallory Rutledge [смотрит фотографии на телефоне] Пожалуйста, скажи, что это не для свадьбы. У мамы Брэда будет разрыв аорты.
Ella Rutledge Это на сегодня. Думаешь, слишком вульгарно для второго свидания?
Mallory Rutledge Зависит от того, спала ты с ним уже или нет.
Ella Rutledge [колеблется, затем смеётся]
Mallory Rutledge Обещай, что что бы ты ни купила для свадьбы, будет чуть больше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christian Laughton Правда? Это твой план?
Mallory Rutledge Вообще-то, я собиралась сначала перерезать тебе горло, но, видимо, девочка не может получить всё сразу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
Уверены, что знаете «Пятый элемент» наизусть? Вот 7 деталей, которые пропустили даже фанаты: тайный знак из «Леона» и настоящий язык богов
Почему Саша Белый не улетел с семьей? Ответ на этот вопрос даже печальнее, чем смерть Фила, Космоса и Пчелы
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше