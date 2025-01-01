Mallory RutledgeЧто с тобой случилось? Ты ведь когда-то был человеком. У тебя была семья. Мать. У тебя была сестра. Что бы она подумала? Узнав, кто её маленький братишка? Может... Может, ты ей уже показал. Вот оно что? Вот что случилось?
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[последние слова]
Mallory Rutledge[Кристиану, застрявшему в медвежьем капкане]Выглядит больно. Помочь хочешь? Постой, постой, похоже, ты не совсем понимаешь, в какую ты влип. Крови просто море. Думаю, ты промахнулся по бедренной артерии, потому что, честно говоря, ты уже должен был сдохнуть.
Mallory RutledgeНо кто знает, сколько ещё ты натворил. Выглядит не очень. Я бы с удовольствием осталась поговорить, но мне пора. Не хочу, чтобы ты думал, что я несправедлива. Поэтому дам тебе тот же шанс, что и ты мне. Я много думала о том, что ты сказал. О судьбе. Может, ты и прав. Может, так и должно было быть. Может, ты просто сел не в ту чёртову машину!
Mallory Rutledge[Кэти]Всё хорошо. Всё кончено. Всё кончено. Ты будешь в порядке.