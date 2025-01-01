[последние слова]

Но кто знает, сколько ещё ты натворил. Выглядит не очень. Я бы с удовольствием осталась поговорить, но мне пора. Не хочу, чтобы ты думал, что я несправедлива. Поэтому дам тебе тот же шанс, что и ты мне. Я много думала о том, что ты сказал. О судьбе. Может, ты и прав. Может, так и должно было быть. Может, ты просто сел не в ту чёртову машину!