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Алмазы шаха Алмазы шаха
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Алмазы шаха, 1992

1992 / Украина
5.2 Оцените
10 голосов
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О фильме

Работающий в одном из валютных баров Ялты Михаил (Евгений Леонов-Гладышев) прокутил огромную сумму денег, ухаживая за сексапильной блондинкой Галиной (Александра Колкунова). Чтобы рассчитаться с долгами, он вместе с другом Аликом (Семен Фарада) решает ограбить квартиру в Москве, где в частной коллекции находятся семнадцать алмазов по двадцать карат на сумму в несколько миллионов долларов. Расследование ограбления с убийством поручено следователю Юрию Железникову (Лев Дуров), который должен найти "Алмазы шаха", вывезенные из страны преступниками.

5.2 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 1992
Возраст 18+
Режиссер
Борис Небиеридзе
В ролях
Евгений Леонов-Гладышев
Евгений Леонов-Гладышев
Александра Колкунова
Семен Фарада
Семен Фарада
Лев Дуров
Лев Дуров
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.2
Оцените 10 голосов
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Постер фильма Алмазы шаха 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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