Алмазы шаха, 1992

Работающий в одном из валютных баров Ялты Михаил (Евгений Леонов-Гладышев) прокутил огромную сумму денег, ухаживая за сексапильной блондинкой Галиной (Александра Колкунова). Чтобы рассчитаться с долгами, он вместе с другом Аликом (Семен Фарада) решает ограбить квартиру в Москве, где в частной коллекции находятся семнадцать алмазов по двадцать карат на сумму в несколько миллионов долларов. Расследование ограбления с убийством поручено следователю Юрию Железникову (Лев Дуров), который должен найти "Алмазы шаха", вывезенные из страны преступниками.