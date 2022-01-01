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Киноафиша Фильмы «Короче». Программа №4

«Короче». Программа №4, 2016

2016 / Канада / Иран / Австралия / Франция
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О фильме

Дикая кожа (Канада, 19 мин.)
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Спокойная жизнь молодой и одинокой женщины нарушается, когда она обнаруживает в своей квартире маленького питона.

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Режиссер: Клаудиа Эрбер
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Режиссер: Летиция Каста
Кинорежиссер отправляется в Парижскую оперу для съемок нового фильма. Испытывая нехватку вдохновения, он пытается избавиться от одиночества и страха провала, и загадочные персонажи указывают ему дорогу к творчеству и любви.

Альбатрос (Австралия, 6 мин.)
Режиссер: Джоэл Бест, Алекс Каронис, Алекс Джереми
Посреди холодного туманного озера одинокую рыбалку писателя, переживающего сложный жизненный период, нарушает странное существо, появившееся из бутылки виски. По мотивам событий из жизни Стерлинга Хейдена.

Лагерь беженцев (Иран, 2 мин.)
Режиссер: Саид Нагавиан
Иммиграция? Ради любви или выживания? Да или нет? Есть ли другой путь? Пожалуйста, подождите…

Опустошения (Канада, 14 мин.)
Режиссер: Алан Лейк
Абстрактное повествование, приглашающее зрителя окунуться в грубый и хрупкий мир символизма, где человеку приходится столкнуться с тем, что бренно или неизменно. (Канада, 14 мин.)

Мгновение (Иран, 13 мин.)
Режиссер: Нагхи Немати
Неожиданные события предопределят то, что случится за несколько мгновений до смерти. 

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Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
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