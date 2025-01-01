Donna
Уэйн, ты поинтересовался?
[Уэйн прищуривается, не понимая]
Donna
Чтобы узнать, есть ли девчонки, которые захотят потанцевать с Митчеллом?
Wayne
[добродушно]
Это же работа Митчелла, дорогая.
Donna
[закрывая уши Митчеллу]
Ты правда хочешь доверить будущее Митчелла самому Митчеллу?
Wayne
Конечно, нет.
Donna
Ты не хочешь, чтобы он уехал из дома?
Wayne
Больше всего на свете.
Mitchell
Я слышу тебя! И я хочу сам выбирать девчонок.
Donna
Ладно. Кого выберешь?
Donna
Почему?
Donna
Они... изысканные... как сахар.
Donna
Ну, сегодня ты с диеты... фигурально говоря.