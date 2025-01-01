[Первые реплики]

Sam Почему ты с ней расстался?

Ethan Cooper Семь причин, на самом деле. Первая — она не ходит на выборы.

Sam А!

Ethan Cooper Тсс! Вторая — она болела за Болгарию на последних Олимпийских играх.

Sam Болгары даже за Болгарию не болеют.

Ethan Cooper Ладно, там один болгарин и у него не было руки.

Sam А остальное время она болела за Америку?

Ethan Cooper Да.

Sam Ладно, это тоже натяжка. Слушай, почему бы тебе не забыть свои семь причин и не признать, что тебе нужна всего одна, чтобы отмазаться от любой девушки?

Ethan Cooper Какая?