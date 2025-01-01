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Киноафиша Фильмы Разводитель Цитаты из фильма Разводитель

Цитаты из фильма Разводитель

Sam Ну да, она немного неряха. Ты ей идеально подходишь. Ты не платишь за электричество — значит, и беспорядка не увидишь.
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[Первые реплики]
Sam Почему ты с ней расстался?
Ethan Cooper Семь причин, на самом деле. Первая — она не ходит на выборы.
Sam А!
Ethan Cooper Тсс! Вторая — она болела за Болгарию на последних Олимпийских играх.
Sam Болгары даже за Болгарию не болеют.
Ethan Cooper Ладно, там один болгарин и у него не было руки.
Sam А остальное время она болела за Америку?
Ethan Cooper Да.
Sam Ладно, это тоже натяжка. Слушай, почему бы тебе не забыть свои семь причин и не признать, что тебе нужна всего одна, чтобы отмазаться от любой девушки?
Ethan Cooper Какая?
Sam Что она не Эмили.
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Ethan Cooper [описание своей работы] Я разбираю неисправные системы, чтобы понять, что с ними не так.
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Veronica Прыгай за мной, Итан!
Ethan Cooper Серьёзно?
Veronica Докажи мне свою любовь!
Ethan Cooper Э... Обычно я бы прыгнул, но... холодно.
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Emily Atkins [Этану Куперу] Потому что любовь видит за пределами недостатков.
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Mrs. Taylor Я не хочу внуков без амбиций и с большими ушами!
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Ethan Cooper Оказавшись в присутствии совершенства, трудно соглашаться на что-то меньшее.
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Ethan Cooper Я всерьёз подумываю отказаться от своей любви к польке.
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Sam Знаешь, раз уж я давно не в отношениях, думаю, тебе нужно переступить через этот странный момент. Она дышала?
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Ethan Cooper [Сэму] Да ну, мужик. Корзина для грязного белья — меньше трёх метров отсюда.
[собаке, показывая на носки]
Ethan Cooper Зверь!
Sam Ты его учил стирать?
Ethan Cooper Похоже, нет.
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Sam [бросая воду в лицо Итану] Это были МОИ трусы.
🧡
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[Последние реплики]
Ethan Cooper Пора завершить вечер командой Джейкоба.
Emily Atkins Эдвард. Команда Эдварда.
🧡
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Sam Давай, Итан. Заплати женщине по заслугам.
Ethan Cooper Почему тебе вообще не всё равно?
Sam Я всегда был за тех, кто не в шоколаде.
Ethan Cooper Ты как-то давал пиццерии чаевые семечками.
🧡
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🥱
Ethan Cooper Я был в восхищении от неё, и даже не подозревал, что 4 июня 2004 года в 15:26 она заберёт моё сердце, запихнёт его в рюкзак, бросит в фургон и уедет с ним прочь.
Sam Бедняжка.
Ethan Cooper Я был в полном отчаянии.
🧡
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Ethan Cooper Я когда-нибудь тебя подводил?
Lexy Cooper Вспоминается случай с койотом в 2003.
Ethan Cooper Тёплые воспоминания.
Lexy Cooper Да, прививки от бешенства запоминаются.
🧡
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🥱
Mrs. Taylor На самом деле, мне сказали, что ты не раз спасал Лекси от беды.
Ethan Cooper Она меня слушается.
Mrs. Taylor Почему?
Ethan Cooper Она мне доверяет, а я просто умею видеть несовместимости. Зачем столько вопросов?
Mrs. Taylor [шёпотом] Ты бы мог сделать это для меня?
Ethan Cooper Что вы сказали?
🧡
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Mrs. Taylor Летающая обезьянка приземлилась, без ушастого альбатроса-манчкина.
🧡
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🥱
Sam Ты же эксперт. В той глянцевой, прочной, премиальной краске обязательно есть чип.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Donna Уэйн, ты поинтересовался?
[Уэйн прищуривается, не понимая]
Donna Чтобы узнать, есть ли девчонки, которые захотят потанцевать с Митчеллом?
Wayne [добродушно] Это же работа Митчелла, дорогая.
Donna [закрывая уши Митчеллу] Ты правда хочешь доверить будущее Митчелла самому Митчеллу?
Wayne Конечно, нет.
Donna Ты не хочешь, чтобы он уехал из дома?
Wayne Больше всего на свете.
Mitchell Я слышу тебя! И я хочу сам выбирать девчонок.
Donna Ладно. Кого выберешь?
Mitchell [оглядываясь] Ни одну.
Donna Почему?
Mitchell Они все заносчивые.
Donna Они... изысканные... как сахар.
Mitchell А мне сахар не дают.
Donna Ну, сегодня ты с диеты... фигурально говоря.
🧡
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Principal Гуманитарная премия этого года за работу с бездомными почтовыми голубями и перепрограммирование левшей — Эмили Аткинс.
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Mitchell [взволнованно] Моя игуана не любит, когда ты трогаешь его жилетку.
Ethan Cooper Моя ошибка.
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Ethan Cooper Кто-то захочет сорвать этот поцелуй прямо с твоего лица.
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Extra О, дай-ка посмотреть на кольцо!
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