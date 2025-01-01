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Киноафиша Фильмы Джек отправляется домой Цитаты из фильма Джек отправляется домой

Цитаты из фильма Джек отправляется домой

Teresa Иногда я жалею, что вообще раздвинула ноги!
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Jack Это тяжелая работа — похороны. Ты буквально планируешь вечеринку всей жизни.
🧡
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