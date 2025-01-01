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Джек отправляется домой
Цитаты из фильма Джек отправляется домой
Цитаты из фильма Джек отправляется домой
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Цитаты
Teresa
Иногда я жалею, что вообще раздвинула ноги!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack
Это тяжелая работа — похороны. Ты буквально планируешь вечеринку всей жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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