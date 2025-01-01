Liz HamiltonОн сказал, что моя проблема — в том, что я не пишу.
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Merry Noel BlakeТолько потому, что я с Юга, каждый раз, когда я открываю рот, какой-нибудь янки считает меня тупой. Почему? Из-за акцента? Да я плевать хотела. Я не собираюсь сворачиваться в клубок, как засоленная слизнячка. Я горжусь, что я из Атланты. Я читаю "Унесённые ветром" два раза в год.
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Douglas 'Doug' BlakeЯ никогда не пил, чтобы работать в лаборатории.
Лиз ХэмилтонМоя проблема в том, что я по-настоящему девушка старой закалки. Мне нравятся мужчины, которые умеют говорить. Я *обожаю* говорить. За нами целое поколение, которое хочет общаться телом. Теперь все такие мускулистые и стильные. С грудью, что вываливается отовсюду. И мягкая мода. У нас поколение красавиц. Они красивее греков. Но что случилось с мужчинами, умеющими говорить? Никто больше не хочет разговаривать.
Крис АдамсНу, не надо на меня так давить. Я просто слушаю.
Chris AdamsЭто как у Т.С. Элиота, он как-то насмешливо сказал про Д.Х. Лоуренса. Мол, Лоуренс искал близость, которую невозможно достичь между мужчиной и женщиной. А я говорю — бред, Т.С. Элиот. Видишь ли, Элиот просто боялся, а Лоуренс был как сексуальный испытатель, готовый нырнуть в глубину. Понимаешь?
Liz HamiltonДа. Почему именно я? Почему «Стоун»? Почему я для «Стоун»?
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Chris Adams[Лиз]В тебе есть политический гнев, но разум его сдерживает — особенно в твоих небольших статьях в журнале. В твоей прозе — настоящая страсть, но опять же в рамках вкуса — или, может, это искусство, а не вкус. Ты мне скажешь.
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Liz HamiltonЗдесь есть место только для меня и призрака Дороти Паркер.
Debby - Age 18Об этом писали в журнале «Тайм»! Он ограбил пару алкогольных магазинов или что-то в этом роде, но это было политически мотивировано.
Liz HamiltonНу, кроме пары мелочей, я не понимаю, что твоя мать могла в нём не любить.
Debby - Age 18Потому что мы это делаем, вот почему. У неё какая-то странная идея, что я должна беречь себя для какого-то космонавта или ещё кого.
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Liz HamiltonЯ не готов признать, что молодёжь сексуально самоуверенна. Хотя, и это важно, недавно меня убедили, что у них есть за что быть самоуверенными. А именно — выносливость и тело. Моя старая подруга, Бесси Смит, чьи пластинки часто составляют мне компанию в парижские полдни, говорила — ей нравилось, когда папа брал её на прогулку на фаэтоне. Что мне в тебе нравится — ты никогда не тупишь. А ты как, малыш?
Chris AdamsЧего все боятся? Шансов? Рисков? Обязательств? Эти слова модные, но, боже, они не сравнятся со старыми словами. Любовь, болезнь, искренность. Обещание этой рукой. В болезни и здравии. Пока смерть не разлучит нас. Вот это действительно звучит. Их не услышишь, чтобы дамы не пустили слезу.
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Liz HamiltonЯ не устою перед привлекательностью мужчины и участка земли.
Liz HamiltonДжулс Леви увлечён чем-то, что он называет «серьёзным искусством». Серьёзным искусством! Спроси его — он тебе скажет: в этой стране есть только два рынка серьёзного искусства — геи и евреи.
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Merry Noel BlakeУ меня тут столы просто ломятся от всякой всячины, которая растёт в это время года. Проблема декабря в том, что нет клубники. Как мне сделать большой красный акцент в середине?