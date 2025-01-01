Chris Adams Ты когда-нибудь думал, что то, что делает секс таким захватывающим — это то, что он пугает?

Liz Hamilton Ты так думаешь? Я тебя пугаю?

Chris Adams Это как у Т.С. Элиота, он как-то насмешливо сказал про Д.Х. Лоуренса. Мол, Лоуренс искал близость, которую невозможно достичь между мужчиной и женщиной. А я говорю — бред, Т.С. Элиот. Видишь ли, Элиот просто боялся, а Лоуренс был как сексуальный испытатель, готовый нырнуть в глубину. Понимаешь?