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Киноафиша Фильмы Богатые и знаменитые Цитаты из фильма Богатые и знаменитые

Цитаты из фильма Богатые и знаменитые

Liz Hamilton У меня есть цитата: я считаю эту средневековую одержимость молодой плотью отвратительной! Это как есть зелёные канталупы!
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Douglas 'Doug' Blake За все разы, что мы здесь были, я никогда не видел тебя на кухне.
Liz Hamilton Я на кухню не захожу — тараканы обо мне сплетничают.
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Liz Hamilton Мерри, сделай мне одолжение.
Merry Noel Blake Что?
Liz Hamilton Поцелуй меня.
Merry Noel Blake После всех этих лет ты хочешь сказать, что со мной что-то не так?
Liz Hamilton [качает головой 'нет'] Сегодня канун Нового года. Мне нужна близость — и ты единственная рядом. Поцелуй меня.
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Merry Noel Blake У тебя мораль на уровне желтой собаки!
Liz Hamilton Я испытываю огромное уважение к морали желтых собак.
Merry Noel Blake Если бы такая залетела во двор — мы бы её вышвырнули!
Liz Hamilton Они поразительно преданны.
Merry Noel Blake Они будут трахать змею, если та не шевелится!
Liz Hamilton Со змеями я не пробовала.
Merry Noel Blake Чудо!
Liz Hamilton Теперь я шлюха?
Merry Noel Blake Самa.
Liz Hamilton Что ты хочешь сказать, Мерри?
Merry Noel Blake Сколько у тебя было мужчин?
Liz Hamilton Это испытание?
Merry Noel Blake Сколько?
Liz Hamilton Сколько нужно, чтобы стать шлюхой?
Merry Noel Blake Трое.
Liz Hamilton Вышвыривай меня с двора.
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Merry Noel Blake Ты, дорогая тётя Лиз. В честь кого моя дочь решила провести свои формативные годы. Ты, конечно, находишь забавным её маленький роман с угонщиком машин.
Liz Hamilton Он угнал машину?
Merry Noel Blake Он просто подсел на это дело.
Merry Noel Blake Хмм... может, он мне Мерседес достанет...
Liz Hamilton Уверена, Деби бы оценила такой циничный юмор.
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Merry Noel Blake Лиз, дорогая, я так горжусь тем, как ты изменилась.
Liz Hamilton Я звучала как ножка стола.
Merry Noel Blake Что мне делать? Просто сидеть и шить, как бабушка, и целовать мужа на прощание, когда он уходит на работу.
Liz Hamilton И пить чай с Роком Хадсоном.
Merry Noel Blake Они здесь обычные люди. У всех свои проблемы. Такие же, как у тебя и меня.
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Liz Hamilton Он говорит, что когда я снова начну писать, я снова начну любить. А на самом деле он сказал — трахаться снова. Простите, Даг, но этот человек — чистый Фрейд.
Douglas 'Doug' Blake Может, наоборот? Когда ты снова начнёшь любить, ты снова начнёшь писать.
Liz Hamilton Я так и говорила.
Douglas 'Doug' Blake Что он ответил?
Liz Hamilton Он сказал, что моя проблема — в том, что я не пишу.
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Merry Noel Blake Только потому, что я с Юга, каждый раз, когда я открываю рот, какой-нибудь янки считает меня тупой. Почему? Из-за акцента? Да я плевать хотела. Я не собираюсь сворачиваться в клубок, как засоленная слизнячка. Я горжусь, что я из Атланты. Я читаю "Унесённые ветром" два раза в год.
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Douglas 'Doug' Blake Я никогда не пил, чтобы работать в лаборатории.
Merry Noel Blake Ха!
Douglas 'Doug' Blake Я пью только чтобы выполнять свои обязанности мужа.
Merry Noel Blake Тогда в следующий раз бери с собой бутылку в постель!
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Merv Griffin У тебя есть дочь.
Merry Noel Blake Да, есть. Ей четырнадцать.
Merv Griffin Интересно, Мерри Ноэль, какой совет ты ей даёшь по поводу... мальчиков?
Merry Noel Blake О, я просто говорю ей то, что мама моя говорила мне. Я говорю: «Если начнёшь слишком много думать о мальчиках, просто выйдешь и сядешь на лошадь».
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Merry Noel Blake [Даг приставляет нож к её шее] Как же это глупо.
Douglas 'Doug' Blake Это сцена из одной из твоих книг, Мерри Ноэль. Это не глупо — это просто трэш.
Merry Noel Blake Трэш?
Douglas 'Doug' Blake Трэш.
Merry Noel Blake Ты сказал трэш?
Douglas 'Doug' Blake Трэш.
Merry Noel Blake Успешный трэш!
Douglas 'Doug' Blake Чёрт побери, да! Соберёшь достаточно трэша — получишь настоящий мусор!
[уходит]
Merry Noel Blake Трэш. Трэш, мою ж...!
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Liz Hamilton Смешно. Когда сказали, что кто-то из «Стоуна» придёт, я представляла себе сатиновый комбинезон и две ложки кокаина из носа.
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Liz Hamilton Может, ты прорвёшься через языковой барьер и объяснишь, в чём тут дело.
Chris Adams Языковой барьер?
Liz Hamilton Я всегда думала, что это шутка, понимаешь, про ваше издание. Изречения тех, кто говорить не умеет, написанные теми, кто писать не в состоянии, для тех, кто читать не может.
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Chris Adams Ты знаешь, что тебе нужно?
Liz Hamilton А ты знаешь, что мне нужно?
Chris Adams Тебе нужно расслабиться.
Liz Hamilton Что ты имеешь в виду?
Chris Adams Расслабься. Расслабься — значит расслабься.
Liz Hamilton Ты хочешь сказать, что мне кто-то нужен, чтобы расслабить меня? Ты думаешь, кто-то должен прийти сюда и расслабить меня?
Chris Adams Я не говорил про кого-то, нет.
Liz Hamilton Ну, а ты собирался это сделать?
Chris Adams Что сделать?
Liz Hamilton Иногда у мужчин такое высокомерие.
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Лиз Хэмилтон Моя проблема в том, что я по-настоящему девушка старой закалки. Мне нравятся мужчины, которые умеют говорить. Я *обожаю* говорить. За нами целое поколение, которое хочет общаться телом. Теперь все такие мускулистые и стильные. С грудью, что вываливается отовсюду. И мягкая мода. У нас поколение красавиц. Они красивее греков. Но что случилось с мужчинами, умеющими говорить? Никто больше не хочет разговаривать.
Крис Адамс Ну, не надо на меня так давить. Я просто слушаю.
Лиз Хэмилтон Просто слушать — это ужасно интимно.
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Chris Adams Я согласен с твоей точкой зрения. Подойти к женщине можно через уши. Уши, понимаешь, это маленькие символы сексуальности.
Liz Hamilton Ты слушаешь меня через символы сексуальности?
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Лиз Хэмилтон Тебя сбивает с толку секс?
Крис Адамс [целует Лиз в нос] Нет.
Лиз Хэмилтон Я не про то, как это делать, а про то, что это иногда очень сбивает с толку. Я просто про вопрос секса.
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Chris Adams Ты когда-нибудь думал, что то, что делает секс таким захватывающим — это то, что он пугает?
Liz Hamilton Ты так думаешь? Я тебя пугаю?
Chris Adams Это как у Т.С. Элиота, он как-то насмешливо сказал про Д.Х. Лоуренса. Мол, Лоуренс искал близость, которую невозможно достичь между мужчиной и женщиной. А я говорю — бред, Т.С. Элиот. Видишь ли, Элиот просто боялся, а Лоуренс был как сексуальный испытатель, готовый нырнуть в глубину. Понимаешь?
Liz Hamilton Вы, интеллигенты, для меня слишком сложные.
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Merry Noel Blake Что ты чувствуешь?
Liz Hamilton Я не хочу, чтобы кто-то смотрел, как мои бёдра стареют.
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Liz Hamilton Всю жизнь я хотела, чтобы мужчины находили в моей работе что-то таинственное и соблазнительное. Это поэзия.
Merry Noel Blake Я тоже.
Liz Hamilton Теперь пусть они находят поэзию в моём теле. Забудь про книги.
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Merry Noel Blake Я же сказал — извини. Иногда слова просто вырываются изо рта.
Douglas 'Doug' Blake Как змея из своей норы.
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Merry Noel Blake Лиз ведёт себя как простая с#ка, как у нас дома говорят!
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Merry Noel Blake Чёрт возьми, ей восемнадцать. В этом городе этого достаточно, чтобы пить мартини.
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Merry Noel Blake Ты лжёшь!
Liz Hamilton Я бы лгал, только если бы позволил тебе думать, что это просто скотч или джин заставляют меня делать то, что я собираюсь сделать.
Merry Noel Blake Что ты собираешься сделать?
Liz Hamilton Блевать!
[Выбегает из комнаты]
Merry Noel Blake Ей понравилась моя книга.
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Liz Hamilton Мне надоело по х## тебе, что ты пытаешься жить моей жизнью!
Merry Noel Blake Ха! Если бы у меня была твоя кожа, я бы ухаживала за ней лучше!
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Liz Hamilton Что ты с этим собираешься делать, напечатаешь?
Merry Noel Blake Я хотел тебя спросить...
Liz Hamilton Давай, спрашивай!
Merry Noel Blake Мне не нравится твой тон, Лиз.
Liz Hamilton Что не так с моим тоном? New York Review of Books сказала, что я мастер иронии!
Merry Noel Blake Да выпей уже джина и ложись спать!
Liz Hamilton Ты хочешь, чтобы я показала книгу Джулсу Леви.
Merry Noel Blake Ну, я хочу, чтобы ты сделала так, как считаешь нужным...
Liz Hamilton Джулс Леви — не тот человек для тебя, Мерри. Слишком много дорогого пошива. Он как яблоко, которое дворецкий каждый день натирает.
Merry Noel Blake Он самый влиятельный издатель в Нью-Йорке.
Liz Hamilton Допустим, он впечатлён.
Merry Noel Blake Лиз, покажи книгу Джулсу Леви и скажи ему, что это может быть не перевод с русского и я не сбежала из-за железного занавеса, но я знаю, что значит...
Liz Hamilton ...иметь чувства! Ты знаешь, что значит иметь чувства! Вот это стоит денег в кармане! Но не в карманах у Джулса Леви! У него нет карманов! Слишком много дорогого пошива.
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Merry Noel Blake [забирается в кровать, прижимается] Даг, я думала, ты хотел...
Douglas 'Doug' Blake Я закончил.
Merry Noel Blake Без меня?
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Merry Noel Blake Я не хочу, чтобы ты мне врала, Лиз.
Liz Hamilton Не волнуйся. Сначала надо поспать, чтобы врать правдоподобно.
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Douglas 'Doug' Blake А что насчёт француза? Ты всё ещё в него влюблена?
Liz Hamilton Влюблена? Ты что, на хипповском?
Douglas 'Doug' Blake Это по-калифорнийски, по-моему.
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Liz Hamilton Тебя должны предупреждать, прежде чем позволить тебе влюбиться — я говорю в первый раз. Ты можешь выбрать самого ужасного. И ты не оправишься. Не от первого раза. Никогда.
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Liz Hamilton У меня нет любовника. Но у меня есть терапевт!
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Liz Hamilton Этот милый парень может быть просто соседом для тебя, но он появляется во многих женских мечтах.
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Liz Hamilton Он как яблоко, которое дворецкий каждый день натирает до блеска.
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Merry Noel Blake Деб, дорогая, у всех нас есть свои маленькие тараканы в голове, но не стой просто так и не ковыряйся в них.
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Liz Hamilton Я не уверен, что это исключительно женский инстинкт, но мне нужно много тепла.
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Jules Levi Не понимаю, почему столько симпатичных дам больше заботятся о чувствах моей жены, чем о моих.
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Liz Hamilton Что плохого в том, чтобы учиться балансировать мячики на носу восемь месяцев подряд после обеда? Может, мне и самой стоит научиться балансировать мячики на носу. Мячики! Надо!
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Merry Noel Blake Я не люблю лошадей. Они такие огромные. Но, но, я - я люблю наездников.
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Merry Noel Blake Обвиняй меня, чёрт побери! Всем ясно, он винит меня в том, что, к моему вечному удивлению, оказалось отсутствующим в его характере!
Douglas 'Doug' Blake Отсутствуют несколько интимных частей моего тела.
Merry Noel Blake Отвратительно.
Douglas 'Doug' Blake И за это я виню только себя, потому что если бы я их не предложил, ты бы их никогда не отрезал.
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Merry Noel Blake Говорят, что это не завод, а духи привязанности утешают душу.
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Liz Hamilton Я совсем не понимаю, зачем это интервью.
Chris Adams Почему?
Liz Hamilton Да. Почему именно я? Почему «Стоун»? Почему я для «Стоун»?
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Chris Adams [Лиз] В тебе есть политический гнев, но разум его сдерживает — особенно в твоих небольших статьях в журнале. В твоей прозе — настоящая страсть, но опять же в рамках вкуса — или, может, это искусство, а не вкус. Ты мне скажешь.
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Liz Hamilton Здесь есть место только для меня и призрака Дороти Паркер.
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Chris Adams Ты в порядке?
Liz Hamilton Я нормально звучу?
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Ginger Trinidad Ты чья му**а?
Liz Hamilton Нет, она — му**а, я — тётка.
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Debby - Age 18 Об этом писали в журнале «Тайм»! Он ограбил пару алкогольных магазинов или что-то в этом роде, но это было политически мотивировано.
Liz Hamilton Ну, кроме пары мелочей, я не понимаю, что твоя мать могла в нём не любить.
Debby - Age 18 Потому что мы это делаем, вот почему. У неё какая-то странная идея, что я должна беречь себя для какого-то космонавта или ещё кого.
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Liz Hamilton Я не готов признать, что молодёжь сексуально самоуверенна. Хотя, и это важно, недавно меня убедили, что у них есть за что быть самоуверенными. А именно — выносливость и тело. Моя старая подруга, Бесси Смит, чьи пластинки часто составляют мне компанию в парижские полдни, говорила — ей нравилось, когда папа брал её на прогулку на фаэтоне. Что мне в тебе нравится — ты никогда не тупишь. А ты как, малыш?
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Liz Hamilton Ты что, думаешь, брак — это капитуляция?
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Liz Hamilton Самые заносчивые — молодые парни. В вопросах секса они думают, что все вокруг них падают в обморок от них.
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Liz Hamilton Послушай, Сонни, если я захочу шевельнуться в постели, я заселюсь в мотель и закину монетку в вибрирующий матрас.
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Liz Hamilton Почему не с девчонками твоего возраста?
Chris Adams Они всегда смотрят только на свой оргазм.
Liz Hamilton Так а на что им ещё смотреть? На твой оргазм?
Chris Adams На *наш* оргазм.
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Merry Noel Blake Ты хитрая старая черепаха!
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Chris Adams Чего все боятся? Шансов? Рисков? Обязательств? Эти слова модные, но, боже, они не сравнятся со старыми словами. Любовь, болезнь, искренность. Обещание этой рукой. В болезни и здравии. Пока смерть не разлучит нас. Вот это действительно звучит. Их не услышишь, чтобы дамы не пустили слезу.
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Liz Hamilton Я не устою перед привлекательностью мужчины и участка земли.
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Debby - Age 18 Он там с Джинджер и судьёй.
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Liz Hamilton Знаешь, что нам надо сделать?
Merry Noel Blake Что?
Liz Hamilton Взять год отпуска. Поплыть вокруг греческих островов. Спать только с теми, кто не умеет произносить наши имена. Все греки.
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Liz Hamilton Если у тебя есть ещё какие-то мелкие отвратительные откровения, оставь их для своих девчачьих дневников или романов. Они звучат примерно одинаково.
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Merry Noel Blake Этот Брамс, что ты посоветовала, просто калечит мои пальцы.
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Liz Hamilton Джулс Леви увлечён чем-то, что он называет «серьёзным искусством». Серьёзным искусством! Спроси его — он тебе скажет: в этой стране есть только два рынка серьёзного искусства — геи и евреи.
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Merry Noel Blake У меня тут столы просто ломятся от всякой всячины, которая растёт в это время года. Проблема декабря в том, что нет клубники. Как мне сделать большой красный акцент в середине?
Liz Hamilton Проткни кого-нибудь из гостей.
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