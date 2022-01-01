Наша рецензия

Впервые за долгое время Инес (Алисия Викандер) находит возможность встретиться со старшей сестрой. Окошко в плотном графике младшей появилось из-за того, что ее карьера дала сбой ‒ новую выставку художницы критики восприняли, мягко говоря, без особого восторга. Так что приглашение от ее сестры Эмили (Ева Грин) было, по всей видимости, как нельзя кстати. Однако расслабиться, сменив обстановку, у Инес не получится. Эмили неизлечимо больна. О своем состоянии она сообщит уже после того, как обманом…