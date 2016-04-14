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Дэвид Бирн: флаги современности Дэвид Бирн: флаги современности
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Дэвид Бирн: флаги современности, 2016

2016 / США
6.3 Оцените
14 голосов
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О фильме

Уникальный союз спортсменов и музыкантов, живое изображение товарищеского спортивного духа и просто бесконечно яркая, красочная экспрессия. В 2015 году легендарный музыкант Дэвид Бирн представил на суд публики небывалое зрелище: в бруклинском Barclays Center при поддержке Бруклинской музыкальной академии и фестиваля Luminato десять лучших команд знаменосцев Северной Америки исполнили свои синхронные танцевальные номера со сложными акробатическими элементами, а также с использованием флагов, винтовок и мечей под музыку, специально написанную для представления такими музыкантами как St. Vincent, Nelly Furtado, Zola Jesus, Lucius, Ad-Rock + Money Mark, Nico Muhly + Ira Glass, How To Dress Well, Devonte Hynes и самим Бирном. «Дэвид Бирн: флаги современности» — это не просто фильм-концерт. Увиденное глазами именитых американских документалистов братьев Росс («Вестерн», «45365»), это строго срежиссированное событие внезапно раскрывается в новом свете, позволяя зрителю узнать о мечтах, надеждах, быте и личных историях участников, которые дают, вероятно, важнейшее представление в своей жизни. Картина не только демонстрирует всю масштабность и зрелищность выступлений знаменосцев, но также позволяет совершать путешествия с танцпола на сцену, со сцены за кулисы, а то и вовсе за пределы Barclays Center, делая наше восприятие шоу более глубоким и человечным. Живая музыка помогает малоизвестному виду спорта выйти на качественно новый уровень, а удивительно талантливым, самоотверженным участникам шоу знаменосцев — наконец-то обрести заслуженное признание.

6.3 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 14 апреля 2016
Возраст 12+
Режиссер
Билл Росс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дэвид Бирн: флаги современности 2 постера
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