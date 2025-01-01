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Киноафиша Фильмы Бекки Шарп Цитаты из фильма Бекки Шарп

Цитаты из фильма Бекки Шарп

Becky Sharp Думать только, что она слепнет в её годы, и теперь даже знакомых не узнаёт. Это у тебя стеклянные глаза, да? Прекрасно. Прекрасно. Надеюсь, они по-прежнему будут привлекать мужчин.
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Becky Sharp Барабаны, шагающие люди. Через час они будут умирать за свою страну. Умирать за свою страну. А я умираю от голода и жду завтрак.
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Amelia Sedley Война?
Rawdon Crawley Да. Нашему полку приказано отправиться в Бельгию.
Amelia Sedley Как ужасно!
Becky Sharp Как забавно!
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Marquis of Steyne [к Кроули в споре о жене Кроули, Бекки, с ударом Кроули] Я заставлю тебя за это заплатить. Ты пожалеешь об этом до конца своих дней.
Marquis of Steyne [о Бекки, после долгой паузы] Зачем спорить? Зачем ссориться из-за того, чего ни у тебя, ни у меня нет и не было желания иметь.
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Marquis of Steyne Я польщён, что полуночный визит волка так взволновал такую овечку, полную хладнокровия и самообладания, как ты.
Becky Sharp Жаль вас разочаровывать, ваше сиятельство, но эта овечка вовсе не взволнована. Она считает, что в каждом волке есть что-то хорошее.
Marquis of Steyne Бедная оптимистичная овечка.
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Miss Pinkerton Мисс Седли, покидая нас и возвращаясь в тёплое и изысканное лоно своей семьи, вы уносите с собой богатство тех добродетелей и умений, которые характеризуют юную английскую даму. В музыке, танцах и орфографии вы оправдали наши самые заветные надежды. А в вопросах религии и морали вы доказали, что достойны этого учебного заведения. Примите же, дорогая дитя, этот изящно оформленный экземпляр знаменитого словаря доктора Джонсона в знак моей признательности.
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