Marquis of Steyne [к Кроули в споре о жене Кроули, Бекки, с ударом Кроули] Я заставлю тебя за это заплатить. Ты пожалеешь об этом до конца своих дней.

Marquis of Steyne [о Бекки, после долгой паузы] Зачем спорить? Зачем ссориться из-за того, чего ни у тебя, ни у меня нет и не было желания иметь.