Marquis of Steyne[к Кроули в споре о жене Кроули, Бекки, с ударом Кроули]Я заставлю тебя за это заплатить. Ты пожалеешь об этом до конца своих дней.
Marquis of Steyne[о Бекки, после долгой паузы]Зачем спорить? Зачем ссориться из-за того, чего ни у тебя, ни у меня нет и не было желания иметь.
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Marquis of SteyneЯ польщён, что полуночный визит волка так взволновал такую овечку, полную хладнокровия и самообладания, как ты.
Becky SharpЖаль вас разочаровывать, ваше сиятельство, но эта овечка вовсе не взволнована. Она считает, что в каждом волке есть что-то хорошее.
Marquis of SteyneБедная оптимистичная овечка.
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Miss PinkertonМисс Седли, покидая нас и возвращаясь в тёплое и изысканное лоно своей семьи, вы уносите с собой богатство тех добродетелей и умений, которые характеризуют юную английскую даму. В музыке, танцах и орфографии вы оправдали наши самые заветные надежды. А в вопросах религии и морали вы доказали, что достойны этого учебного заведения. Примите же, дорогая дитя, этот изящно оформленный экземпляр знаменитого словаря доктора Джонсона в знак моей признательности.