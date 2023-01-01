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Мать
Киноафиша Фильмы Мать Мать, 1989: актеры и роли
Мать 1989 / СССР / Италия
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Мать, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Глеб Панфилов Глеб Панфилов Gleb Panfilov
В ролях
Инна Чурикова Инна Чурикова Inna Churikova Виктор Раков Виктор Раков Viktor Rakov Любомирас Лауцявичюс Любомирас Лауцявичюс Liubomiras Laucevicius Александр Карин Aleksandr Karin Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Александр Дедюшко Александр Дедюшко
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