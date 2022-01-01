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Тихая страсть Тихая страсть
Киноафиша Фильмы Тихая страсть Тихая страсть, 2016: актеры и роли
A Quiet Passion Тихая страсть 2016 / Великобритания / Бельгия
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Тихая страсть, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Теренс Дэвис Terence Davis
В ролях
Синтия Никсон Синтия Никсон Cynthia Nixon Дункан Дафф Duncan Duff Дженнифер Эль Дженнифер Эль Jennifer Ehle Кит Кэрредин Джоди Мэй Джоди Мэй Jodhi May Эмма Белл Эмма Белл Emma Bell
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