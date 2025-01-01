[Рассвет; Томи и Гонзо спят на татами; Гонзо лежит на спине с раскинутыми руками и громко храпит. Вдруг его будят крики Томи во сне]

Tomi Нет! Я это ненавижу!

[Гонзо встряхивает Томи, чтобы разбудить]

Gonzo Что случилось? Эй! Томи! Что с тобой? Что тебя напугало?

Tomi О... мне приснился кошмар! Меня раздели догола и заставили стоять на снегу... Меня всё били...

[Она закрывает лицо руками]

Tomi Это было так ужасно!

[Они с Гонзо садятся]

Gonzo Эй!

Tomi Раньше со мной так поступали... Я не мог заработать достаточно... и меня наказывали...

[Она показывает Гонзо своё плечо]

Tomi Видишь? Здесь у меня шрамы!