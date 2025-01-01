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Киноафиша Фильмы Красный лев Цитаты из фильма Красный лев

Цитаты из фильма Красный лев

Gonzo Налоги в два раза меньше? Вот это да! Вот это обновление мира!
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Gonzo М-м-м-мир только что п-п-перевернулся... с ног на голову! Раз вы н-н-не знали... д-д-дайте я объясню... Императорский флаг уже здесь... Всего в паре шагов! Т-Токугавский сёгунат... п-п-погиб! К-к-коррумпированные чиновники, как в-в-вы, т-т-те же п-п-п...!
[Он нечаянно плюёт в лицо чиновнику]
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Gonzo Я не особо умен, но... я никогда не забывал, чему ты меня учил... эту штуку с «В... В... Воинами Сумоу», понимаешь!
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[Рассвет; Томи и Гонзо спят на татами; Гонзо лежит на спине с раскинутыми руками и громко храпит. Вдруг его будят крики Томи во сне]
Tomi Нет! Я это ненавижу!
[Гонзо встряхивает Томи, чтобы разбудить]
Gonzo Что случилось? Эй! Томи! Что с тобой? Что тебя напугало?
Tomi О... мне приснился кошмар! Меня раздели догола и заставили стоять на снегу... Меня всё били...
[Она закрывает лицо руками]
Tomi Это было так ужасно!
[Они с Гонзо садятся]
Gonzo Эй!
Tomi Раньше со мной так поступали... Я не мог заработать достаточно... и меня наказывали...
[Она показывает Гонзо своё плечо]
Tomi Видишь? Здесь у меня шрамы!
Gonzo Чёрт с этим КомаТорой! Но знаешь, Томи... теперь всё в порядке! Не переживай!
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Gonzo Мистер Гохэй! Что, чёрт возьми, вы делаете?
Gohei Что за... Это ты, Гонзо! Смотри-ка, кто говорит! Что ты делаешь... надевая эту штуку на голову?
Gonzo Что? Старик, что с тобой происходит? А?
Gohei Для начала — это центр деревни. Я хотел сделать это здесь, потому что вокруг много людей... думал, кто-то меня остановит, понимаешь. Теперь, когда моя единственная любимая внучка Осодэ отдана взамен земельного налога, который я не смог заплатить, ну...
[Он надевает верёвку на шею]
Gohei жить мне больше нечего! Позвольте мне умереть, пожалуйста...
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Sanji Вы же знаете, что они были готовы смотреть, как нас убивают! Это не наши друзья! Вы, ребята, тоже особо не отличаетесь... Малейшая угроза — и вы трусите! Чёрт! Ну... одно хорошо... по крайней мере, мы нашли деньги...
Gonzo Деньги? Я же говорил Томи про деньги... Правда, Томи? Я думал, я сказал, что они под алтарём, под скатертью...
Tomi Всё, что ты мне сказал... прошлой ночью... это сделать гербы из скатерти... для всех... не больше.
Gonzo Что случилось, Томи? Ты в порядке?
Tomi Нет... ничего не случилось...
Gonzo О... я знаю! Может, я просто забыл ей сказать! Чёрт... мне очень жаль, ребята! Это всё моя вина... Я столько проблем навалил!
[Он наклоняется над телом Яго и скрещивает руки]
Gonzo Яго... прости меня...
[Он рыдает над телом]
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White Hair advance party leader Отряд Сэкихо мошеннически выдавал себя за имперские авангардные войска и давал ложные обещания — вроде снижения налогов вдвое и списания долгов. Поскольку их позорные действия осквернили Имперский герб, что они носили, их казнили прошлой ночью. Ты виновен в тех же преступлениях.
[солдаты бросаются на Санжи]
Sanji П... подождите-ка! Н... но... эти разговоры о снижении налогов... разве это не был приказ вышестоящего руководства нового правительства?
White Hair advance party leader Я не припоминаю таких приказов. Это была несанкционированная акция Сагары и его людей.
Sanji Э... это странно! Вот почему ваш командир сражался за вас. Я не скажу "Ага, понятно" и уйду! Я не дурак!
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Sanji Капитан, столько всего происходит! Мы сказали торговцам: «Это для Рыжего», а они ответили: «Пожалуйста, забирайте!»
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Ichinose Hanzo Есть ли в смерти благодать или безобразие? Всё уходит в пустоту. Всё становится ничем. Вот и всё.
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Amegaeru Весна пришла. Гремит гром... кошки дерутся... Интересно, когда Имперский отряд прибудет, будут ли цвести персиковые цветы?
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Ume Гон... Когда ты уже перестанешь нести эту чушь?
Gonzo Ч-что ты имеешь в виду?
Ume Вся эта болтовня про «возрождение мира» и «восстановление» и так далее! Если не прекратишь, наживёшь себе беду!
Gonzo Мама, ты просто не по-по-по-понимаешь...
Ume «Понимаешь»? Да брось! Ты вообще не повзрослел! Помнишь, как хвастался, что ты крутой парень, лидер ребят, и любил всех поучать? А когда залез на хурму, упал. Голову сильно ударил, вот и стал таким тугим! А теперь ещё и выкрутасы устраиваешь! Разве не видишь, что тебя используют?
Gonzo [защитно] Никто меня никуда не использует! Будет возрождение мира! Будет крестьянский мир! По-по-по-понимаю...
Ume Я понимаю это! Но... как бы ни менялся мир, жизнь нас, крестьян, не изменится ни на йоту.
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Oharu [смеётся безумно] Святые обереги падают с неба, разве ты не видишь!
[Она бросает обереги в воздух]
Oharu Боги были на стороне нашего командира, Рыжего! Танцуй! Танцуй! Давай танцевать! Эйдза́найка, эйдза́найка, эйдзанай-ка! Эйдза́найка, эйдза́найка, эйдзанай-ка!
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Gonzo Знаешь, Томи... на самом деле я всего лишь сын крестьянина.
Tomi Как ты можешь так говорить?
Gonzo Все восхищаются Рыжиком, а не мной. Как только я на секунду исчезаю, все начинают кричать, что я лжец и подделка. И только потому, что они не нашли сундучок с деньгами... они потеряли ко мне всякую веру. Как бы я ни старался во имя Императорского Флага... крестьянам пофиг...
[Он начинает плакать]
Gonzo А мама меня просто не понимает. Может, я и правда тупой, как она сказала!
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[КомаТора наблюдает за суматохой из своего укрытия в ванной]
Komatora Вау... когда я услышал «Имперская армия», думал, там будет куча солдат, а тут всего один парень!
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[Кесадзи был подстрелен на улице, и Гонзо подозревает, что это сделал Хандзо. Вооружившись мечом, он выходит на противостояние с самураем]
Гонзо Покажи!
Ичиносэ Хандзо Что показать?
Гонзо Вытащи руку из кармана.
Ичиносэ Хандзо Если уж очень хочешь...
[Он вытаскивает руку и показывает её Гонзо]
Гонзо Дай понюхать твою руку!
Ичиносэ Хандзо Если настаиваешь. Но она не пахнет порохом. Только сакэ и деньгами.
Гонзо Тогда кто же только что пытался меня застрелить?
Ичиносэ Хандзо Не знаю. Но скажу так: тот, кто стрелял в темноте — трус. Меня бесит, когда вижу трусов. Ладно, береги себя.
[Он поворачивается и уходит в темноту. Гонзо смотрит ему вслед, слегка озадаченный]
Гонзо Странный тип.
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Osode У меня странное предчувствие насчёт этого...
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Sanji Понял! Когда ты осознал, что не сможешь выполнить свою часть сделки, сделал козлами отпущения "фальшивую" группу Сэкихо!
White Hair advance party leader Говорят, что эти "фальшивки" творили чудеса, куда бы ни шли.
Sanji Ага, понял! Старшие позавидовали! Значит использовали их, а потом выбросили! Как удобно!
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