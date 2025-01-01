Sanji
Вы же знаете, что они были готовы смотреть, как нас убивают! Это не наши друзья! Вы, ребята, тоже особо не отличаетесь... Малейшая угроза — и вы трусите! Чёрт! Ну... одно хорошо... по крайней мере, мы нашли деньги...
Gonzo
Деньги? Я же говорил Томи про деньги... Правда, Томи? Я думал, я сказал, что они под алтарём, под скатертью...
Tomi
Всё, что ты мне сказал... прошлой ночью... это сделать гербы из скатерти... для всех... не больше.
Gonzo
Что случилось, Томи? Ты в порядке?
Tomi
Нет... ничего не случилось...
Gonzo
О... я знаю! Может, я просто забыл ей сказать! Чёрт... мне очень жаль, ребята! Это всё моя вина... Я столько проблем навалил!
[Он наклоняется над телом Яго и скрещивает руки]
Gonzo
Яго... прости меня...
[Он рыдает над телом]