MaureenОна не моложе меня. Не стройнее меня. Не красивее меня. Почему это не могла быть я?
PhilПотому что она мягче тебя. Тише тебя. Она не кричит на меня. Не называет меня идиотом и не велит заткнуться всё время. Она меня слушает. Она добра ко мне. Она не даёт мне чувствовать, что единственное, что мешает ей быть счастливой... это я.
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Steve[Мэйв, Полу и Дэну соответственно в трёх разных сценах]По федеральному закону я обязан сообщить вам, что я осуждённый сексуальный преступник.
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SonyaОн хочет засунуть это мне в рот?
MonicaЭто же только что было у тебя в жопе.
SonyaИ что?
Monica[на языке жестов]Ты хочешь засунуть это мне в рот?
Sam[на языке жестов]Это же только что было у тебя в жопе!
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Evie[Перебивает Дэна, который смотрит телевизор, выключив его]Я люблю тебя.