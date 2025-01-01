Maureen Она не моложе меня. Не стройнее меня. Не красивее меня. Почему это не могла быть я?

Phil Потому что она мягче тебя. Тише тебя. Она не кричит на меня. Не называет меня идиотом и не велит заткнуться всё время. Она меня слушает. Она добра ко мне. Она не даёт мне чувствовать, что единственное, что мешает ей быть счастливой... это я.