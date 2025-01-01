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Киноафиша Фильмы Маленькая смерть Цитаты из фильма Маленькая смерть

Цитаты из фильма Маленькая смерть

Maureen Она не моложе меня. Не стройнее меня. Не красивее меня. Почему это не могла быть я?
Phil Потому что она мягче тебя. Тише тебя. Она не кричит на меня. Не называет меня идиотом и не велит заткнуться всё время. Она меня слушает. Она добра ко мне. Она не даёт мне чувствовать, что единственное, что мешает ей быть счастливой... это я.
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Steve [Мэйв, Полу и Дэну соответственно в трёх разных сценах] По федеральному закону я обязан сообщить вам, что я осуждённый сексуальный преступник.
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Sonya Он хочет засунуть это мне в рот?
Monica Это же только что было у тебя в жопе.
Sonya И что?
Monica [на языке жестов] Ты хочешь засунуть это мне в рот?
Sam [на языке жестов] Это же только что было у тебя в жопе!
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Evie [Перебивает Дэна, который смотрит телевизор, выключив его] Я люблю тебя.
Dan Почему это важно? Дай мне пульт.
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Monica Что на тебе надето?
Sam [на языке жестов] Трусы-боксеры
Monica Просто трусы-боксеры.
Sonya Он?
Monica Нет, на нём худи...
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Dan Твои минеты... не... очень... хорошие.
Evie Они не... Они не такие уж и плохие.
Dan Плохие.
Evie Ты помнишь последний раз, когда ты меня так доставал, Дэн? Потому что я — нет.
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Dan [разыгрывают сцену] Мисс Реддинг.
Evie Детектив.
Dan Мне нужно задать вам пару вопросов, если вы не против.
Evie Зависит.
Dan От чего?
Evie От того, ты хороший коп или плохой. Кто ты?
Dan Догадайся.
Evie Хороший коп.
Dan Попробуй ещё раз.
[пауза]
Dan Я сказал, попробуй ещё раз. Итак, мисс Реддинг, вы будете сотрудничать?
Evie Чёрт побери.
Dan Но за зеркалом нас наблюдают.
Evie Мне всё равно. Чёрт побери.
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Evie [разыгрывают сцену] Я слышала, ты здесь за непослушание, заключённый. Эм... меня всегда тянет к плохим парням. За что ты тут, красавчик?
Dan Нападение. Сексуальное нападение.
Evie Бьюсь об заклад, ей это тайно нравилось.
Dan Он.
Evie Чёрт возьми, Дэн!
Dan Что?
Evie Ты пытаешься меня возбудить, рассказывая, что сексуально нападал на мужчину?
Dan Это называется иметь предысторию, Эви.
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