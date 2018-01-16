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Астрал 4: Последний ключ Астрал 4: Последний ключ
Киноафиша Фильмы Астрал 4: Последний ключ Отзывы о фильме «Астрал 4: Последний ключ»
Insidious 4: The Last Key Астрал 4: Последний ключ 2017 / США
7.5 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Астрал 4: Последний ключ»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Экстрасенс Элис и ее помощники Такер и Спекс получают новое задание. Они возвращаются в город, где родилась Элис и откуда сбежала в подростковом возрасте. Их новый наниматель живет в доме ее родителей, где экстрасенса начинают преследовать воспоминания, а призраки показывают то, о чем она их даже не просила. Ситуация быстро выходит из-под контроля: полицейские заводят дело, а родные Элис могут оказаться в опасности, т.к. из мира духов вернулся тот, кто мечтал заполучить ее с момента рождения.…

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Александр Кантемиров 16 января 2018, 21:22
да уж сложно сказать хорошо ли плохо ли. с одной стороны в фильме появилась динамика, юмор и даже некое подобие объяснить все части. типа бытие определяет сознание. но с другой стороны все эти попытки связать Астрал с сюжетами а-ля Молчанием Ягнят выглядят не органично и натянуто. посмотреть можно, но ребята это уже не Астрал, а какие то охотники за привидениями. ааааа
16 января 2018, 21:22 Ответить
Вадим Думенский 19 января 2018, 00:19
Оценка
как истинный ценитель кино и особенно ужастиков скажу одно - шляпа полная, смесь охотников за приведениями с какой-то мыльной оперой где пол фильма бабка ходит в темноте и несет какую-то дичь.. крайне не рекомендую
19 января 2018, 00:19 Ответить
Дмитрий Ищенко 23 января 2018, 22:07
в ответ на сообщение Александр Кантемиров от 16 января 2018, 21:22
Оценка
при чём тут "объединить все части" и "бытие определяет сознание"
как можно углядеть связь астралов с молчанием_ягнят ( ну только если упасть головной частью строго вниз )
глупая попытка написать много умных буков
незачёт идите готовьтесь
23 января 2018, 22:07 Ответить
Дмитрий Ищенко 23 января 2018, 23:03
Оценка
Признаться честно то фильм вполне даже ни ничего (видел "ужастики" и похуже). Что можно сказать по существу:
-адреналин выделялся иногда но почти всегда вполне предсказуемо
-сюжетная линия вполне сносная, с элементами юмора и элементами других кинематографических жанров так что лиц женского пола можно привести под своим присмотром
-четвёртый фильм красиво закольцевал собой первые три ( взять хотя бы момент из первого фильма где Далтон забравшись на чердак и упав с лестницы увидел справа от себя в темноте нечто..., ТАДАААМ из четвёртого фильма понятно что это Элис ошиблась красной дверью выбираясь из тьмы ).
Так что можно теперь эти сиквелы с приквелами прошнуровав смело ставить на полку.
Выходя из зала чувствовал лёгкое разочарование поэтому 7.
23 января 2018, 23:03 Ответить
Андрей 29 января 2018, 22:19
Оценка
4 балла из 10ти!
и это не жанр ужасов!
3-4 раза за фильм пугать резким появлением кого-либо или чего-либо...?!
уже не помню первые 3 части, но мне кажется, на четвёртой надо заканчивать ;(
или...плавно переходить в сериал! ;))
если сказать пару слов по сюжету, то он какой-то размеренный и спокойный, но всё таки интересный, хотя бы по той причине, куда ведёт не понятно.
не рекомендую смотреть!
29 января 2018, 22:19 Ответить
Александр Кантемиров 6 февраля 2018, 22:19
маэстро Ищенко а вы не то же ли самое написали? может стоит хотя бы немного объективно на вещи смотреть, а не корчить из себя киноведа?
6 февраля 2018, 22:19 Ответить
Дина 8 февраля 2018, 05:18
Оценка
Скукотища...в конце ещё более менее поживее было. При чем здесь "последний ключ" вобще не понятно.
8 февраля 2018, 05:18 Ответить
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