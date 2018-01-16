Экстрасенс Элис и ее помощники Такер и Спекс получают новое задание. Они возвращаются в город, где родилась Элис и откуда сбежала в подростковом возрасте. Их новый наниматель живет в доме ее родителей, где экстрасенса начинают преследовать воспоминания, а призраки показывают то, о чем она их даже не просила. Ситуация быстро выходит из-под контроля: полицейские заводят дело, а родные Элис могут оказаться в опасности, т.к. из мира духов вернулся тот, кто мечтал заполучить ее с момента рождения.…
как можно углядеть связь астралов с молчанием_ягнят ( ну только если упасть головной частью строго вниз )
глупая попытка написать много умных буков
незачёт идите готовьтесь
-адреналин выделялся иногда но почти всегда вполне предсказуемо
-сюжетная линия вполне сносная, с элементами юмора и элементами других кинематографических жанров так что лиц женского пола можно привести под своим присмотром
-четвёртый фильм красиво закольцевал собой первые три ( взять хотя бы момент из первого фильма где Далтон забравшись на чердак и упав с лестницы увидел справа от себя в темноте нечто..., ТАДАААМ из четвёртого фильма понятно что это Элис ошиблась красной дверью выбираясь из тьмы ).
Так что можно теперь эти сиквелы с приквелами прошнуровав смело ставить на полку.
Выходя из зала чувствовал лёгкое разочарование поэтому 7.
и это не жанр ужасов!
3-4 раза за фильм пугать резким появлением кого-либо или чего-либо...?!
уже не помню первые 3 части, но мне кажется, на четвёртой надо заканчивать ;(
или...плавно переходить в сериал! ;))
если сказать пару слов по сюжету, то он какой-то размеренный и спокойный, но всё таки интересный, хотя бы по той причине, куда ведёт не понятно.
не рекомендую смотреть!
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