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Экстрасенс Элис и ее помощники Такер и Спекс получают новое задание. Они возвращаются в город, где родилась Элис и откуда сбежала в подростковом возрасте. Их новый наниматель живет в доме ее родителей, где экстрасенса начинают преследовать воспоминания, а призраки показывают то, о чем она их даже не просила. Ситуация быстро выходит из-под контроля: полицейские заводят дело, а родные Элис могут оказаться в опасности, т.к. из мира духов вернулся тот, кто мечтал заполучить ее с момента рождения.…