Mrs. GreenЗнаешь, Фил? Вдруг мне захотелось дожить до очень преклонных лет. Очень. Хочу быть здесь, чтобы увидеть, что будет дальше. Мир меняется странным образом. Возможно, это век перемен. Может, поэтому он такой неспокойный. В прежние века были свои движущие силы. А что останется в нашем веке, когда люди оглянутся назад? Может, это вовсе не американский век... и не русский, и не век атома. Разве не было бы прекрасно... если бы это оказался век всех людей — свободных людей по всему миру, которые нашли способ жить вместе? Мне бы хотелось увидеть хоть начало этого... возможно, я тут ещё надолго задержусь.
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Kathy LaceyТы думаешь, что я антисемитка.
Phil GreenНет, не думаю. Но я видел много хороших людей, которые ненавидят это, осуждают это, протестуют против своей невиновности, а потом способствуют этому и удивляются, почему это растёт. Люди, которые никогда не ударят еврея. Люди, которые считают, что антисемитизм — это где-то далеко, в тёмном месте среди низкопробных идиотов. Вот что я для себя открыл. Хорошие люди. Милые люди.
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Tommy GreenЧто такое антисемитизм?
Phil GreenНу, это когда некоторые люди не любят других просто потому, что те евреи.
Tommy GreenПочему? Евреи плохие?
Phil GreenНу, некоторые да, а некоторые нет, как и у всех остальных.
Tommy GreenКто такие евреи, вообще?
Phil GreenНу, это вот как. Помнишь, на прошлой неделе, когда ты спросил меня про ту большую церковь, и я сказал, что бывают разные церкви? Так вот, люди, которые ходят в ту церковь, называются католиками, есть люди, которые ходят в другие церкви — протестантами, а есть те, кто ходит в другие, они называются евреями, только свои храмы они называют синагогами или темплами.
Anne DettreyЯ знаю, дорогая, и некоторые из твоих лучших друзей методисты, но ты никогда не говоришь об этом.
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Dave GoldmanВ нашей группе был один парень... Эйб Шлуссман. Хороший солдат. Отличный инженер. Однажды ночью нас разбомбили, и он попал под раздачу. Я был в десяти ярдах. Кто-то сказал... «Помогите с этим жидом». Это были последние слова, которые он услышал.
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Professor Fred LiebermanСегодня миллионы людей считают себя религиозными лишь в самом общем смысле. Я часто задавался вопросом, почему евреи из их числа продолжают называть себя евреями. Вы знаете, мистер Грин?
Professor Fred LiebermanПотому что в мире до сих пор выгодно не быть евреем. Вот почему мы с гордостью продолжаем называть себя евреями.
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Tommy GreenОни играли в классики, и я спросил, можно ли мне тоже, а тот из школы сказал, что никакой грязн### маленький еврей с ними играть не будет. И все кричали ещё всякие вещи. Я хотел что-то сказать, а они все кричали, что у моего папы длинная кудрявая борода, и убежали. Почему они так, пап? Почему?
Phil GreenТы хотел им сказать, что ты на самом деле не еврей?
Tommy GreenНет.
Phil GreenЭто хорошо. Видишь ли, есть много таких же детей, как ты, Томми, которые евреи, и если бы ты сказал это, это было бы как признать, что в том, чтобы быть евреем, есть что-то плохое; а в том, чтобы не быть - что-то хорошее.
Tommy GreenОни не дрались. Они просто убежали.
Phil GreenДа, я знаю. Есть много взрослых таких же, Том, только они делают это насмешками, а не криками.
Elaine WalesЭстель Уолловски. Я не выдержала. Речь о заявках, понимаешь. И вот однажды я отправила в одну и ту же фирму два письма, как ты сейчас делаешь. Одно на имя Элейн Уэйлс, а второе — после того, как мне сказали, что вакансий нет. Ну, работу я получила. Знаешь, в какой фирме? «Смитс Уикли».
Elaine WalesДа, мистер Грин. Великий либеральный журнал, который борется с несправедливостью во всех её проявлениях.
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Mrs. GreenТы очень разочарован, Фил?
Phil GreenДа, я разочарован. Я почти был уверен, что дадут рассказ о Стассене или Вашингтоне. Я не искал лёгкую тему, мама, но хотел что-то, что смогу хорошо раскрыть. Я бы хотел, чтобы первая моя работа была настоящей. Чем-то, что они точно прочитают.
Mrs. GreenТы хочешь сказать, что и в жизни хватает антисемитизма, не надо ещё и читать о нём?
Phil GreenНет, просто эта тема обречена с самого начала. Что я могу сказать, чего раньше не говорили?
Mrs. GreenНе знаю. Может, просто не было сказано этого достаточно хорошо. Если бы было, тебе не пришлось бы только что объяснять это Томми, а нам с отцом — тебе. Было бы здорово иногда не объяснять это кому-то вроде Томми. Дети ведь поначалу такие порядочные.
Dave GoldmanНет, просто всю жизнь сжимаешь в несколько недель. Ты не меняешь факты, ты лишь заставляешь их болеть сильнее.
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Elaine WalesТы только впусти сюда одного-единственного еврея, и с нас спросят. Не весело быть козлом отпущения для этих жидов.
Phil GreenМисс Уэлс, буду с вами откровенен. Хочу, чтобы вы знали: слова вроде "жид", "кик", "кики", "негр" вызывают у меня отвращение, кто бы их ни произносил.
Elaine WalesО, но я же говорила это только про определённый тип.
Phil GreenДа, но сначала мы говорим о самом слове.
Elaine WalesИногда я даже сама себе так говорю, про себя, понимаешь. Если собираюсь сделать что-то, чего делать не стоит, говорю себе: «Не будь такой маленькой кик.» Вот и всё.
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Tommy GreenПап, что это?
Phil GreenЭто статуя Атласа, который несёт мир на своих плечах.
Tommy GreenДа ну? Бабушка говорит, что ты именно это и делаешь. Говорит, хотела бы, чтобы ты хоть иногда оставлял мир в покое.
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Phil GreenЯ собираюсь в Флюм Инн. Использую те билеты на самолёт, что были у нас на сегодня днём. Вернусь позже.
Kathy LaceyФил, зачем?
Dave GoldmanТы зря тратишь время.
Phil GreenКонечно, но должен же быть момент, когда ты даёшь сдачи, Дэйв. Я хочу, чтобы они посмотрели мне в глаза и сделали это. Я... я хочу получить удовлетворение. Не могу объяснить, но хочу сделать это для себя.
Kathy LaceyФил, они всего лишь...
Dave GoldmanПусть делает, Кэти. Ты должна с ними столкнуться хоть раз. Я сделал это однажды в Монтерее.
Phil GreenОни больше, чем просто мерзкие снобы, Кэти. Ты так их называешь и можешь отмахнуться — это слишком просто. Они упорные мелкие предатели всему, что представляет эта страна, всему, на чём она стоит, и с ними надо бороться! Не только за «бедных, бедных евреев», как говорит Дэйв, а за всё, что эта страна собой представляет.
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Phil GreenКого-то ненавидят католиков, кого-то — евреев.
Tommy GreenА нас никто не ненавидит, потому что мы американцы.
Kathy LaceyЯ люблю этот дом, всей душой... И я начала строить его, когда у нас с Биллом начались первые проблемы. И как-то он стал для меня символом многих вещей. Иногда, когда тебе больно и тревожно, ты вкладываешься в то, что не может ответить болью.
Phil GreenНет, нет, со мной всё в порядке. Просто иногда хочется умереть — вот и всё.
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Kathy LaceyО, Дэйв, без тебя мы не смогли бы пожениться. Что случилось?
Dave GoldmanНичего. Вот именно. Я не могу навсегда оставить свою семью, и не могу найти ни дом, ни квартиру. Если бы это был только я, я бы спал в метро, но у меня есть Кэрол и дети. Мне надо возвращаться. Я пропал.
Phil GreenНо это значит твоя работа, всё твоё будущее.
Dave GoldmanЯ выживу. Я уже проходил через это.
Kathy LaceyНо, Дэйв, это ужасно.
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Phil GreenТы вообще не впишешься, Кэти! Ты просто сдашься и примешь их идиотские правила!
Phil GreenЗабавно, эта девушка, племянница мистера Минифа, предложила серию про антисемитизм. Забавно.
Mrs. GreenДа ну? Следующей будут думать женщины, Фил.
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Anne DettreyОни ругают Бильбо и думают, что сражались за демократию в этой стране. Но у них не хватает смелости перейти от слов к делу. Одно маленькое действие на одном маленьком фронте. Конечно, я знаю, что это не полное решение, но надо с чего-то начинать, и начинать надо с страсти. Не с брошюр, даже не с вашего сериала. Это должно быть с людьми. Богатыми, бедными, большими и маленькими. И это должно быть быстро.
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Kathy LaceyЯ позвонила сестре Джейн и выдала всё как есть, и она вскрикнула: «Кэти!» — словно махнула рукой на надежду, что кто-то когда-нибудь спросит меня. Она очень хочет с тобой встретиться. Она и её муж устраивают для нас большой приём в воскресенье. Кстати, нам ведь придётся посвятить Джейн, правда?
Mrs. GreenЯ никогда не думала, что боль может быть такой... острой.
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Kathy LaceyЯ был прав, что не соглашался на меньшее. Я был прав, что продолжал мечтать, потому что всё сбылось. Дорогая, нам здесь будет так хорошо. Этот дом и я ждали тебя. Я всегда ждал тебя, кажется.
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Phil GreenЯ готовлю для него цикл передач про антисемитизм.
Professor Fred LiebermanЗа или против?
Phil GreenОн думал, мы могли бы обсудить некоторые идеи.
Professor Fred LiebermanКакие? Палестина как убежище... или сионизм как движение за еврейское государство?
Phil GreenСмешение этих понятий — вот что важнее всего.
Professor Fred LiebermanЕсли мы согласимся, что есть путаница, тогда поговорим. Мы, ученые, любим путаницу...
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Phil GreenМа, я придумал! У меня есть идея, подход, наводка. Я буду евреем! Ведь мне всего лишь нужно это сказать! Никто здесь меня не знает. Я могу прожить с собой шесть недель, восемь недель, девять месяцев. Ма, вот оно!
Mrs. GreenДолжно быть так. Всегда так бывает, когда ты так уверен.
Phil GreenМа, послушай, у меня даже есть название: «Я был евреем шесть месяцев».
Mrs. GreenЭто правильно, Фил.
Phil GreenМа, будто внутри меня щёлкнуло. Конечно, будет не совсем то же самое, но почти. Я просто скажу им, что я еврей, и посмотрю, что из этого выйдет.
Mrs. GreenВсё получится, Фил.
Phil GreenТёмные волосы, тёмные глаза. Как у Дэйва. Как у многих парней, которые не евреи. Нет акцента, нет манер. У Дэйва тоже.
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Tommy GreenТы никогда сам не задумываешься, что написать?
Kathy LaceyЕврей? Но ты же нет! Правда? Хотя для меня это ничего не меняет. Но ты сказал: «Дать всем знать», как будто раньше не говорил, а теперь решил. Вот я и удивилась. Хотя для меня это ничего не меняет. Фил, ты раздражён.