Tommy Green Они играли в классики, и я спросил, можно ли мне тоже, а тот из школы сказал, что никакой грязн### маленький еврей с ними играть не будет. И все кричали ещё всякие вещи. Я хотел что-то сказать, а они все кричали, что у моего папы длинная кудрявая борода, и убежали. Почему они так, пап? Почему?

Phil Green Давай, выпей немного этого.

[предлагает стакан воды]

Phil Green Ты хотел им сказать, что ты на самом деле не еврей?

Tommy Green Нет.

Phil Green Это хорошо. Видишь ли, есть много таких же детей, как ты, Томми, которые евреи, и если бы ты сказал это, это было бы как признать, что в том, чтобы быть евреем, есть что-то плохое; а в том, чтобы не быть - что-то хорошее.

Tommy Green Они не дрались. Они просто убежали.