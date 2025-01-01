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Киноафиша Фильмы Джентльменское соглашение Цитаты из фильма Джентльменское соглашение

Цитаты из фильма Джентльменское соглашение

Mrs. Green Знаешь, Фил? Вдруг мне захотелось дожить до очень преклонных лет. Очень. Хочу быть здесь, чтобы увидеть, что будет дальше. Мир меняется странным образом. Возможно, это век перемен. Может, поэтому он такой неспокойный. В прежние века были свои движущие силы. А что останется в нашем веке, когда люди оглянутся назад? Может, это вовсе не американский век... и не русский, и не век атома. Разве не было бы прекрасно... если бы это оказался век всех людей — свободных людей по всему миру, которые нашли способ жить вместе? Мне бы хотелось увидеть хоть начало этого... возможно, я тут ещё надолго задержусь.
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Kathy Lacey Ты думаешь, что я антисемитка.
Phil Green Нет, не думаю. Но я видел много хороших людей, которые ненавидят это, осуждают это, протестуют против своей невиновности, а потом способствуют этому и удивляются, почему это растёт. Люди, которые никогда не ударят еврея. Люди, которые считают, что антисемитизм — это где-то далеко, в тёмном месте среди низкопробных идиотов. Вот что я для себя открыл. Хорошие люди. Милые люди.
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Tommy Green Что такое антисемитизм?
Phil Green Ну, это когда некоторые люди не любят других просто потому, что те евреи.
Tommy Green Почему? Евреи плохие?
Phil Green Ну, некоторые да, а некоторые нет, как и у всех остальных.
Tommy Green Кто такие евреи, вообще?
Phil Green Ну, это вот как. Помнишь, на прошлой неделе, когда ты спросил меня про ту большую церковь, и я сказал, что бывают разные церкви? Так вот, люди, которые ходят в ту церковь, называются католиками, есть люди, которые ходят в другие церкви — протестантами, а есть те, кто ходит в другие, они называются евреями, только свои храмы они называют синагогами или темплами.
Tommy Green Почему некоторые их не любят?
Phil Green Ну, я не могу толком объяснить, Томми.
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Anne Dettrey Я знаю, дорогая, и некоторые из твоих лучших друзей методисты, но ты никогда не говоришь об этом.
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Dave Goldman В нашей группе был один парень... Эйб Шлуссман. Хороший солдат. Отличный инженер. Однажды ночью нас разбомбили, и он попал под раздачу. Я был в десяти ярдах. Кто-то сказал... «Помогите с этим жидом». Это были последние слова, которые он услышал.
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Professor Fred Lieberman Сегодня миллионы людей считают себя религиозными лишь в самом общем смысле. Я часто задавался вопросом, почему евреи из их числа продолжают называть себя евреями. Вы знаете, мистер Грин?
Phil Green Нет, но хотелось бы узнать.
Professor Fred Lieberman Потому что в мире до сих пор выгодно не быть евреем. Вот почему мы с гордостью продолжаем называть себя евреями.
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Tommy Green Они играли в классики, и я спросил, можно ли мне тоже, а тот из школы сказал, что никакой грязн### маленький еврей с ними играть не будет. И все кричали ещё всякие вещи. Я хотел что-то сказать, а они все кричали, что у моего папы длинная кудрявая борода, и убежали. Почему они так, пап? Почему?
Phil Green Давай, выпей немного этого.
[предлагает стакан воды]
Phil Green Ты хотел им сказать, что ты на самом деле не еврей?
Tommy Green Нет.
Phil Green Это хорошо. Видишь ли, есть много таких же детей, как ты, Томми, которые евреи, и если бы ты сказал это, это было бы как признать, что в том, чтобы быть евреем, есть что-то плохое; а в том, чтобы не быть - что-то хорошее.
Tommy Green Они не дрались. Они просто убежали.
Phil Green Да, я знаю. Есть много взрослых таких же, Том, только они делают это насмешками, а не криками.
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Elaine Wales Я изменила имя. А ты?
Phil Green Грин — это всегда было моё имя. А твоё?
Elaine Wales Эстель Уолловски. Я не выдержала. Речь о заявках, понимаешь. И вот однажды я отправила в одну и ту же фирму два письма, как ты сейчас делаешь. Одно на имя Элейн Уэйлс, а второе — после того, как мне сказали, что вакансий нет. Ну, работу я получила. Знаешь, в какой фирме? «Смитс Уикли».
Phil Green Нет.
Elaine Wales Да, мистер Грин. Великий либеральный журнал, который борется с несправедливостью во всех её проявлениях.
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Mrs. Green Ты очень разочарован, Фил?
Phil Green Да, я разочарован. Я почти был уверен, что дадут рассказ о Стассене или Вашингтоне. Я не искал лёгкую тему, мама, но хотел что-то, что смогу хорошо раскрыть. Я бы хотел, чтобы первая моя работа была настоящей. Чем-то, что они точно прочитают.
Mrs. Green Ты хочешь сказать, что и в жизни хватает антисемитизма, не надо ещё и читать о нём?
Phil Green Нет, просто эта тема обречена с самого начала. Что я могу сказать, чего раньше не говорили?
Mrs. Green Не знаю. Может, просто не было сказано этого достаточно хорошо. Если бы было, тебе не пришлось бы только что объяснять это Томми, а нам с отцом — тебе. Было бы здорово иногда не объяснять это кому-то вроде Томми. Дети ведь поначалу такие порядочные.
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Phil Green Я говорю, что я еврей, и это работает.
Dave Goldman Да ты с ума сошёл! Это работает?
Phil Green Срабатывает слишком хорошо. Мне всё время в нос тычут, и мне не нравится этот запах.
Dave Goldman Ты ещё не защищён, Фил. Это, должно быть, настоящая нагрузка для тебя.
Phil Green То есть со временем к этому привыкаешь?
Dave Goldman Нет, просто всю жизнь сжимаешь в несколько недель. Ты не меняешь факты, ты лишь заставляешь их болеть сильнее.
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Elaine Wales Ты только впусти сюда одного-единственного еврея, и с нас спросят. Не весело быть козлом отпущения для этих жидов.
Phil Green Мисс Уэлс, буду с вами откровенен. Хочу, чтобы вы знали: слова вроде "жид", "кик", "кики", "негр" вызывают у меня отвращение, кто бы их ни произносил.
Elaine Wales О, но я же говорила это только про определённый тип.
Phil Green Да, но сначала мы говорим о самом слове.
Elaine Wales Иногда я даже сама себе так говорю, про себя, понимаешь. Если собираюсь сделать что-то, чего делать не стоит, говорю себе: «Не будь такой маленькой кик.» Вот и всё.
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Tommy Green Пап, что это?
Phil Green Это статуя Атласа, который несёт мир на своих плечах.
Tommy Green Да ну? Бабушка говорит, что ты именно это и делаешь. Говорит, хотела бы, чтобы ты хоть иногда оставлял мир в покое.
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Phil Green Я собираюсь в Флюм Инн. Использую те билеты на самолёт, что были у нас на сегодня днём. Вернусь позже.
Kathy Lacey Фил, зачем?
Dave Goldman Ты зря тратишь время.
Phil Green Конечно, но должен же быть момент, когда ты даёшь сдачи, Дэйв. Я хочу, чтобы они посмотрели мне в глаза и сделали это. Я... я хочу получить удовлетворение. Не могу объяснить, но хочу сделать это для себя.
Kathy Lacey Фил, они всего лишь...
Dave Goldman Пусть делает, Кэти. Ты должна с ними столкнуться хоть раз. Я сделал это однажды в Монтерее.
Phil Green Они больше, чем просто мерзкие снобы, Кэти. Ты так их называешь и можешь отмахнуться — это слишком просто. Они упорные мелкие предатели всему, что представляет эта страна, всему, на чём она стоит, и с ними надо бороться! Не только за «бедных, бедных евреев», как говорит Дэйв, а за всё, что эта страна собой представляет.
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Phil Green Кого-то ненавидят католиков, кого-то — евреев.
Tommy Green А нас никто не ненавидит, потому что мы американцы.
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Phil Green Что заставляет тебя так думать?
Bert McAnny О, не знаю. Ты просто кажешься... умным парнем.
Phil Green Почему ты думаешь, что я не был солдатом?
Bert McAnny Что? Эй, Грин, не пойми меня неправильно. Знаешь, некоторые из моих лучших друзей — евреи.
Anne Dettrey А некоторые из твоих других лучших друзей — методисты, но ты никогда не говоришь об этом.
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Tommy Green Меня называли грязным жидом и вонючим ж**ом, а потом все разбежались.
Kathy Lacey О, дорогой, это неправда. Ты не более еврей, чем я. Это просто ужасная ошибка.
Phil Green Кэти!
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Kathy Lacey Я люблю этот дом, всей душой... И я начала строить его, когда у нас с Биллом начались первые проблемы. И как-то он стал для меня символом многих вещей. Иногда, когда тебе больно и тревожно, ты вкладываешься в то, что не может ответить болью.
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Phil Green Ты хочешь невозможного!
John Minify Да!... с петрушкой.
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Phil Green Нет, нет, со мной всё в порядке. Просто иногда хочется умереть — вот и всё.
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Kathy Lacey О, Дэйв, без тебя мы не смогли бы пожениться. Что случилось?
Dave Goldman Ничего. Вот именно. Я не могу навсегда оставить свою семью, и не могу найти ни дом, ни квартиру. Если бы это был только я, я бы спал в метро, но у меня есть Кэрол и дети. Мне надо возвращаться. Я пропал.
Phil Green Но это значит твоя работа, всё твоё будущее.
Dave Goldman Я выживу. Я уже проходил через это.
Kathy Lacey Но, Дэйв, это ужасно.
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Phil Green Ты вообще не впишешься, Кэти! Ты просто сдашься и примешь их идиотские правила!
Kathy Lacey Что может сделать один человек?
Phil Green Что они могут сделать?
Kathy Lacey Много что! Изгонят его!
Phil Green И ты хочешь, чтобы я теперь жил там, зная всё это?
Kathy Lacey О, ты не можешь изменить весь мир!
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Phil Green Ты всё ещё думаешь о маме, Томми?
Tommy Green Иногда. Не всё время. Просто иногда. Сколько мне было, когда она умерла, пап?
Phil Green Тебе было четыре года. Прошло уже много времени.
Tommy Green Ты когда-нибудь снова женишься?
Phil Green Возможно. Хочешь, чтобы я женился?
Tommy Green Мне всё равно. Мне так нормально.
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Phil Green Забавно, эта девушка, племянница мистера Минифа, предложила серию про антисемитизм. Забавно.
Mrs. Green Да ну? Следующей будут думать женщины, Фил.
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Anne Dettrey Они ругают Бильбо и думают, что сражались за демократию в этой стране. Но у них не хватает смелости перейти от слов к делу. Одно маленькое действие на одном маленьком фронте. Конечно, я знаю, что это не полное решение, но надо с чего-то начинать, и начинать надо с страсти. Не с брошюр, даже не с вашего сериала. Это должно быть с людьми. Богатыми, бедными, большими и маленькими. И это должно быть быстро.
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Kathy Lacey Я позвонила сестре Джейн и выдала всё как есть, и она вскрикнула: «Кэти!» — словно махнула рукой на надежду, что кто-то когда-нибудь спросит меня. Она очень хочет с тобой встретиться. Она и её муж устраивают для нас большой приём в воскресенье. Кстати, нам ведь придётся посвятить Джейн, правда?
Phil Green Я так не думал.
Kathy Lacey Но мы посвятим, правда? Твоя мама в курсе.
Phil Green Она должна была. Джейн и её муж — нет. Если хочешь сохранить секрет...
Kathy Lacey Но разве не будет это слишком, если даже для собственной сестры? Почти что для твоей золовки. Мне кажется, ты был бы слишком жёсток.
Phil Green Наверное, для семьи это так. Но они ведь никому не скажут, правда?
Kathy Lacey Они не выдадут. Они хотят бороться с этим ужасом так же, как и мы с тобой.
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John Minify Я попросил Фила сделать материал об антисемитизме.
Kathy Lacey Мне же дадут подпись?
John Minify Тебе? Почему?
Kathy Lacey Разве ты не помнишь прошлой зимой, когда тот еврейский учитель ушёл в отставку, и я...
John Minify Ах да. Я знал, что кто-нибудь попросит меня о подписи. Я всегда краду идеи, не осознавая этого.
Kathy Lacey Вот почему ваш журнал такой оригинальный.
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Anne Dettrey Зеркало, зеркало на стене, кто самый умный на свете?
Phil Green И что же скажет зеркало?
Anne Dettrey Ну, это зеркало совсем не джентльмен.
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Mrs. Green Я никогда не думала, что боль может быть такой... острой.
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Kathy Lacey Я был прав, что не соглашался на меньшее. Я был прав, что продолжал мечтать, потому что всё сбылось. Дорогая, нам здесь будет так хорошо. Этот дом и я ждали тебя. Я всегда ждал тебя, кажется.
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Phil Green Я готовлю для него цикл передач про антисемитизм.
Professor Fred Lieberman За или против?
Phil Green Он думал, мы могли бы обсудить некоторые идеи.
Professor Fred Lieberman Какие идеи?
Phil Green Например, Палестина. Сионизм.
Professor Fred Lieberman Какие? Палестина как убежище... или сионизм как движение за еврейское государство?
Phil Green Смешение этих понятий — вот что важнее всего.
Professor Fred Lieberman Если мы согласимся, что есть путаница, тогда поговорим. Мы, ученые, любим путаницу...
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Phil Green Ма, я придумал! У меня есть идея, подход, наводка. Я буду евреем! Ведь мне всего лишь нужно это сказать! Никто здесь меня не знает. Я могу прожить с собой шесть недель, восемь недель, девять месяцев. Ма, вот оно!
Mrs. Green Должно быть так. Всегда так бывает, когда ты так уверен.
Phil Green Ма, послушай, у меня даже есть название: «Я был евреем шесть месяцев».
Mrs. Green Это правильно, Фил.
Phil Green Ма, будто внутри меня щёлкнуло. Конечно, будет не совсем то же самое, но почти. Я просто скажу им, что я еврей, и посмотрю, что из этого выйдет.
Mrs. Green Всё получится, Фил.
Phil Green Тёмные волосы, тёмные глаза. Как у Дэйва. Как у многих парней, которые не евреи. Нет акцента, нет манер. У Дэйва тоже.
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Tommy Green Ты никогда сам не задумываешься, что написать?
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John Minify Я бы не назвал собаку Скайлером.
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Phil Green Я собираюсь всем сказать, что я еврей.
Kathy Lacey Еврей? Но ты же нет! Правда? Хотя для меня это ничего не меняет. Но ты сказал: «Дать всем знать», как будто раньше не говорил, а теперь решил. Вот я и удивилась. Хотя для меня это ничего не меняет. Фил, ты раздражён.
Phil Green Нет, я просто думаю.
Kathy Lacey Ну, не принимай это так серьёзно. Ты же знаешь, на чьей я стороне.
Phil Green Да, знаю.
Kathy Lacey Ты просто застал меня врасплох.
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Томми Грин Пап, мы евреи? Джимми Келли сказал, что да. Наш уборщик сказал его уборщику.
Фил Грин Ну, что ты сказал Джимми Келли?
Томми Грин Я сказал, что спрошу у тебя.
Фил Грин Вот как. Помнишь тот фильм, который мы с Кэти тебе показывали, и ты спрашивал, правда ли такое бывает?
Томми Грин Кэти сказала, что всё притворство.
Фил Грин Ну, я притворяюсь евреем для одного рассказа.
Томми Грин Типа игры?
Фил Грин Да, но я был бы признателен, если бы ты никому не говорил, что это игра.
Томми Грин Хорошо, пап, обещаю.
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Resort Clerk Отвечая на ваш вопрос, вы сами исповедуете иудаизм или просто хотите убедиться?
Phil Green Я задал простой вопрос и хочу получить простой ответ.
Resort Clerk У нас очень солидная публика, и, ну...
Phil Green Значит, вы ограничиваете своих гостей только неевреями?
Resort Clerk Я бы так не сказал, да и вообще, должно быть, какая-то ошибка — в отеле нет ни одного свободного номера.
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Phil Green Пока что я копался в фактах и данных — чувства вроде как игнорировал.
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Kathy Lacey Нельзя помочь, что ты родился христианином, а не евреем. Это не значит, что ты этому рад. А я рад. Вот, сказал.
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Tommy Green Бабушка сказала, что надо тебя разбудить.
Phil Green Поздно, правда?
Tommy Green Да. Вот твой халат.
Phil Green Мне он не нужен.
Tommy Green Надень его, я сказал!
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Phil Green Мне не обязательно целоваться с тобой на людях, у меня снаружи хороший тёмный такси
[Кэти]
Phil Green .
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Kathy Lacey Нельзя изменить весь мир. Ты же знаешь, что я на стороне Дейва.
Phil Green А я не на стороне Дейва или кого-то ещё, я просто против их стороны.
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