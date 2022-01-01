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Зал самоубийц Зал самоубийц
Киноафиша Фильмы Зал самоубийц Зал самоубийц, 2011: актеры и роли
Sala samobójców Зал самоубийц 2011 / Польша
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Зал самоубийц, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ян Комаса Jan Komasa
В ролях
Якуб Гершал Jakub Gierszał Рома Гонщеровска Агата Кулеша Агата Кулеша Agata Kulesza Кшиштоф Печиньский Krzysztof Pieczynski Бартош Гельнер Бартош Гельнер Bartosz Gelner
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