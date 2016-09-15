Первую запись в своем дневнике он сделал в 16 лет. До окончания консерватории ему оставалось два года. До сольных выступлений – чуть меньше. Ругань газетных критиканов, возмущение эстетствующей публики и непредвиденный фурор были еще впереди. Но уже тогда, в 1907-м году, Сергей Прокофьев точно знал, что его ждет. Петли дорог, разноголосица городов и внимательная тишина концертного зала – вот она, жизнь музыканта. И все 26 лет гастрольных скитаний Прокофьев писал – не…
На этот фильм я водила учащихся 7 класса общеобразовательной школы. И очень бы хотелось, чтобы моему примеру последовали и другие учителя музыки. Не секрет, что должного внимания предмету «Музыка», «Искусство», «МХК» в школах не уделяется. И тем важнее давать детям любую дополнительную информацию по этим предметам. Ведь искусство формирует души наших детей.
Вот, что написала одна из учениц моего класса после просмотра фильма:
«Фильм о музыке, о цели в жизни человека. Картина основана на личных записях С.Прокофьева. О чем он думал, переживал, что его волновало. Труд музыканта- многочисленные переезды, гастроли. Талантливый, один из значимых композиторов XX века. Его произведения не всегда находили понимание у публики. Это только закалило его. Как показано в фильме, Прокофьев обладал не простым характером. Хотел быть в центре внимания и имел привычку добиваться своего. В фильме главную роль играет известный российский актер К. Хабенский. Его игра вдумчива, каждое слово выверено. Он серьезен, внимателен. Другие участники картины-Валерий Гергиев и Денис Мацуев, которые на личном примере дают возможность зрителю увидеть, что творческий путь не простой. Волшебная музыка, хорошая игра актеров- успех данной картины».
Большое спасибо создателям фильма за эту работу. Побольше бы таких фильмов!
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