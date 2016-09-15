Наша рецензия

Первую запись в своем дневнике он сделал в 16 лет. До окончания консерватории ему оставалось два года. До сольных выступлений – чуть меньше. Ругань газетных критиканов, возмущение эстетствующей публики и непредвиденный фурор были еще впереди. Но уже тогда, в 1907-м году, Сергей Прокофьев точно знал, что его ждет. Петли дорог, разноголосица городов и внимательная тишина концертного зала – вот она, жизнь музыканта. И все 26 лет гастрольных скитаний Прокофьев писал – не…