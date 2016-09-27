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Блестящий геноцид Блестящий геноцид
Киноафиша Фильмы Блестящий геноцид
A Brilliant Genocide

Блестящий геноцид, 2016

2016 / Австралия
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14 голосов
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О фильме

Контрапункт австралийского режиссера Эбони Батлер к нашумевшему фильму «Кони 2012», из которого мир узнал о массовых убийствах народа ачоли в Северной Уганде. Вместе с тем, много кто догадывается, что террористическую группировку можно не только остановить, но и использовать в своих политических целях. Президенту Уганды Йовери Мусевени принято сочувствовать в связи с действиями националистической группировки ЛРА, созданной повстанцем Джозефом Кони. Герои фильма «Блестящий геноцид» свидетельствуют о более страшных преступлениях, совершенных во время «войны с терроризмом».

8.5 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 27 сентября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Эбони Батлер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Блестящий геноцид 1 постер
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