Блестящий геноцид, 2016

Контрапункт австралийского режиссера Эбони Батлер к нашумевшему фильму «Кони 2012», из которого мир узнал о массовых убийствах народа ачоли в Северной Уганде. Вместе с тем, много кто догадывается, что террористическую группировку можно не только остановить, но и использовать в своих политических целях. Президенту Уганды Йовери Мусевени принято сочувствовать в связи с действиями националистической группировки ЛРА, созданной повстанцем Джозефом Кони. Герои фильма «Блестящий геноцид» свидетельствуют о более страшных преступлениях, совершенных во время «войны с терроризмом».