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Киноафиша Фильмы Gimme Danger. История Игги и The Stooges Цитаты из фильма Gimme Danger. История Игги и The Stooges

Цитаты из фильма Gimme Danger. История Игги и The Stooges

Iggy Pop Мы курили, гасили свет и включали Гарри Партча. Гарри Партч был для меня огромным открытием. Он был бродягой и делал свои собственные инструменты.
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