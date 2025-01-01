Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Стрэттон: Первое задание
Цитаты из фильма Стрэттон: Первое задание
Цитаты из фильма Стрэттон: Первое задание
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Aggy
Что это, Каммингс?
[последние реплики]
Cummings
Это? Это отпущение грехов
[наводит пистолет на себя]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джемма Чан
Gemma Chan
Том Фелтон
Tom Felton
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Отзывы
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Закончить смогли только со второй попытки: почему перестали снимать сериал «Пространство»?
Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667