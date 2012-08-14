Взвейся в небо, 2012

Летчик-истребитель Чон Тхэ-хун, служащий в элитном отряде ВВС «Черный Орел», совершил дерзкий поступок, сорвав авиа-шоу. Что он сделал? Всего ничего, чтобы доказать свое мастерство управления истребителем, парень выполнил фигуру высшего пилотажа, которую никто ранее до него не мог исполнить. Все это обрушило на Тхэ-хуна большие неприятности и угрозу увольнения. После этого летчик был вынужден перевестись в авиаотряд F15K, лучшим пилотом которого является Ли Чхоль-хи.



Тхэ-хун — свободолюбивый летчик, любящий нарушать всевозможные правила и не терпящий над собой давления, а Чхоль-хи, наоборот, любит следовать всевозможным правилам. Так что конфликт между двумя такими противоположными, но сильными личностями неизбежен. Было решено, что для разрешения конфликта, будут устроены гонки на истребителях, на которых Тхэ-хун прежде не летал. Парень выбирает себе помощника Ю Сэ-ён, девушку-механика, которая является лучшим специалистом в службе технической поддержки.