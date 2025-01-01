TedЗнаешь, когда ты молод, бывают такие моменты счастья, что кажется, будто ты живёшь в каком-то волшебном месте, словно в Атлантиде. Потом мы взрослеем, и наши сердца разбиваются на две части.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
TedЯ бы ни за что это не пропустил, Бобби. Ни минуты. Ни за весь мир, Бобби.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobby Garfield (Adult)Забавно, как в детстве день мог длиться вечно. А теперь все эти годы пронеслись, как миг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
TedЭто будет тот самый поцелуй, по которому ты будешь судить все остальные... и найдёшь их хуже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BobbyПочему мы всегда думаем, что дом останется таким же? Ведь ничего другого не остается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Bobby Garfield (Adult)Я больше никогда не слышал о Теде Броутигане. Не то чтобы я перестал о нём думать. Я всегда думал. И буду всегда. Потому что то лето стало последним летом моего детства. И хотя я больше не видел, что думают другие, он оставил мне ценный подарок. То, что сделал Тед — он открыл мне глаза и впустил будущее. Я ни на минуту не променял бы это. Ни за что на свете.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BobbyТед, "мой отец никогда не покупал пьянице выпивку". Что это значит на самом деле?
TedЭто значит, что он был хорошим человеком, честным и никогда не усугублял проблемы мира. Понял? Спокойной ночи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
TedМы все просто проходим мимо, малыш. Просто проходим мимо, и всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobby[после того, как избил Гарри Дулина бейсбольной битой]Это тебе за младенца Гербера!
TedНет, Борис Пастернак. Он был никем, по-моему, русский.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Bobby Garfield (Adult)Прошлое может внезапно ворваться, как взломщик, когда ему вздумается. И никогда не знаешь, куда оно тебя приведёт. Всё, что остаётся — надеяться, что это место, куда ты хочешь попасть.
Bobby Garfield (Adult)[сообщение на автоответчике]Здравствуйте, вы дозвонились до семьи Гарфилд. Джилл и мальчики уехали кататься на лыжах, вы можете связаться с ними по их мобильным телефонам. Я же буду в дороге несколько дней. Вернусь во вторник.