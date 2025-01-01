[последние слова]

Я больше никогда не слышал о Теде Броутигане. Не то чтобы я перестал о нём думать. Я всегда думал. И буду всегда. Потому что то лето стало последним летом моего детства. И хотя я больше не видел, что думают другие, он оставил мне ценный подарок. То, что сделал Тед — он открыл мне глаза и впустил будущее. Я ни на минуту не променял бы это. Ни за что на свете.