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Киноафиша Фильмы Сердца в Атлантиде Цитаты из фильма Сердца в Атлантиде

Цитаты из фильма Сердца в Атлантиде

Ted Знаешь, когда ты молод, бывают такие моменты счастья, что кажется, будто ты живёшь в каком-то волшебном месте, словно в Атлантиде. Потом мы взрослеем, и наши сердца разбиваются на две части.
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Ted Я бы ни за что это не пропустил, Бобби. Ни минуты. Ни за весь мир, Бобби.
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Bobby Garfield (Adult) Забавно, как в детстве день мог длиться вечно. А теперь все эти годы пронеслись, как миг.
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Ted Это будет тот самый поцелуй, по которому ты будешь судить все остальные... и найдёшь их хуже.
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Bobby Почему мы всегда думаем, что дом останется таким же? Ведь ничего другого не остается.
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[последние слова]
Bobby Garfield (Adult) Я больше никогда не слышал о Теде Броутигане. Не то чтобы я перестал о нём думать. Я всегда думал. И буду всегда. Потому что то лето стало последним летом моего детства. И хотя я больше не видел, что думают другие, он оставил мне ценный подарок. То, что сделал Тед — он открыл мне глаза и впустил будущее. Я ни на минуту не променял бы это. Ни за что на свете.
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Bobby Тед, "мой отец никогда не покупал пьянице выпивку". Что это значит на самом деле?
Ted Это значит, что он был хорошим человеком, честным и никогда не усугублял проблемы мира. Понял? Спокойной ночи.
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Ted Мы все просто проходим мимо, малыш. Просто проходим мимо, и всё.
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Bobby [после того, как избил Гарри Дулина бейсбольной битой] Это тебе за младенца Гербера!
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Carol Ты странный человек.
Ted Тсс! Никому не говори.
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Ted Мы все — пленники времени, заложники вечности.
Bobby Бен Джонсон?
Ted Нет, Борис Пастернак. Он был никем, по-моему, русский.
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[первые строки]
Bobby Garfield (Adult) Прошлое может внезапно ворваться, как взломщик, когда ему вздумается. И никогда не знаешь, куда оно тебя приведёт. Всё, что остаётся — надеяться, что это место, куда ты хочешь попасть.
Bobby Garfield (Adult) [сообщение на автоответчике] Здравствуйте, вы дозвонились до семьи Гарфилд. Джилл и мальчики уехали кататься на лыжах, вы можете связаться с ними по их мобильным телефонам. Я же буду в дороге несколько дней. Вернусь во вторник.
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Ted Дети всегда считают пердеж смешным.
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Liz Garfield Время и прилив никого не ждут.
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