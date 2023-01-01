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Сердца в Атлантиде Сердца в Атлантиде
Киноафиша Фильмы Сердца в Атлантиде Сердца в Атлантиде, 2001: актеры и роли
Hearts in Atlantis Сердца в Атлантиде 2001 / США / Австралия
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Сердца в Атлантиде, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Хикс Скотт Хикс Scott Hicks
В ролях
Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс Anthony Hopkins Антон Ельчин Антон Ельчин Anton Yelchin Хоуп Дэвис Хоуп Дэвис Hope Davis Мика Бурем Мика Бурем Mika Boorem Дэвид Морс Дэвид Морс David Morse Алан Тьюдик Алан Тьюдик Alan Tudyk Том Бауэр Том Бауэр Tom Bower Селия Уэстон Селия Уэстон Celia Weston
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