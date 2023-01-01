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Двойная жизнь Вероники
Двойная жизнь Вероники, 1991: актеры и роли
La double vie de Véronique
Двойная жизнь Вероники
1991 / Франция / Польша / Норвегия
7.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Двойная жизнь Вероники, 1991: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кшиштоф Кесьлевский
Krzysztof Kieslowski
В ролях
Ирен Жакоб
Irène Jacob
Филипп Вольтер
Халина Грыгляшевска
Александр Бардини
Владислав Ковальский
Władysław Kowalski
Калина Ендрусик
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