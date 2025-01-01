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Киноафиша Фильмы Дуэль Цитаты из фильма Дуэль

Цитаты из фильма Дуэль

David Mann Ты не обгонишь меня на подъёме. Ты не обгонишь меня на подъёме!
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Radio Interviewer [обсуждая любительский конкурс талантов] Так чем вы занимаетесь, если не секрет?
Caller on Radio Я играю мясо.
Radio Interviewer Ты играешь мясо?
Caller on Radio Да, э... мясо. Знаешь, говядина, свинина...
David Mann [смеётся] Это больно, мужик. Это больно.
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David Mann Я хочу пожаловаться на водителя грузовика, который ставит мою жизнь под угрозу.
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David Mann [Дэвид Мэнн ошибочно принимает мужчину, который ест сэндвич в кафе, за дальнобойщика, который его преследует] Слушай, э... Хватит уже.
Man in Cafe [кусает сэндвич, жует] Чё?
David Mann Просто... просто прекрати, ладно?
Man in Cafe [кусает сэндвич снова, жует] Прекратить что?
David Mann Давай без игр, а?
Man in Cafe Да ты о чём, блин?
David Mann Я могу вызвать полицию.
Man in Cafe [перестаёт есть, удивлён] Полицию?
David Mann Ты думаешь, что я не сделаю этого? Ошибаешься, приятель. Если ты думаешь, что можешь просто так взять... взять этот твой грузовик и использовать его как орудие убийства, убивая людей на шоссе... ты ошибаешься! Ты сильно ошибаешься!
Man in Cafe [качает головой, устало] Чувак, тебе нужна помощь.
David Mann [Мэнн выбивает сэндвич из его рук] Не смей говорить мне, что мне нужна *помощь*!
Man in Cafe [бьёт Мэнна в живот]
Cafe Owner [пронзительный, носовой голос] Эййй!
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David Mann Давай, ты, жалкая толсто#лая морда, убери эту толстую жопу с дороги!
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Gas Station Attendant Да, сэр, что угодно, у меня есть. Что вам нужно?
David Mann Залейте этил.
Gas Station Attendant Если этил не возражает.
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David Mann Вот ты где, снова в джунглях.
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David Mann Этот грузчик с упряжкой с ума сошёл, он пытался меня убить, я серьёзно!
Bus Driver Ну, мистер, если бы мне пришлось голосовать, кто здесь сумасшедший, так это вы.
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David Mann Ну, наконец-то, Чарли!
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David Mann [после того, как грузовик разрушает телефонную будку] Мэм, вам срочно нужно вызвать полицию!
Lady at Snakerama Чем? Это единственный у меня телефон!
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David Mann Где тут мужской туалет?
Cafe Owner Да. Через дверь, СПРАВА! В конце коридора. Поверните налево. Вторая дверь.
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David Mann Отлично. Теперь я точно не успею на эту встречу!
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[первые реплики]
[радио играет, едет по дороге, приближается к грузовику]
[Дэвид кашляет, кашляет снова]
David Mann Вот уж действительно загрязнение.
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David Mann Как он так быстро поехал?
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David Mann Не... не... не садись на капот. Капот помнётся. Я же говорил детям не лезть на капот! Просто попробуй стряхнуть его, а я... э... просто стряхну.
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Cafe Owner [когда Дэвид Мэнн выходит из туалета кафе и заходит в зал] Всё в порядке?
David Mann Да, всё нормально.
Cafe Owner Что там случилось?
David Mann О, просто небольшие осложнения.
Cafe Owner Да? По-моему, это было что-то посерьёзнее!
[Посетители кафе смеются. Мэнн смотрит раздражённо]
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Lady at Snakerama [после того, как грузовик разбивает клетки] Мои змеи! Мне надо найти моих змей!
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David Mann Никогда не знаешь. Просто никогда не знаешь. Живёшь, думая, что кое-что не меняется — например, возможность ездить по общественным дорогам, не опасаясь, что кто-то попытается тебя убить. А потом случается одна глупая штука — 20-25 минут из всей твоей жизни — и все верёвки, что держали тебя, обрываются. И вот ты снова там — прямо в джунглях. Ладно, парень, это был кошмар, но теперь всё кончено. Всё кончено.
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Женщина в змеиное шоу [после того, как грузовик начал разрушать змеиное шоу Сэлли] Зачем он это сделал? Зачем он сломал мои клетки?
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David Mann [Ман саркастично подражает женскому голосу] Ну, дорогая, хорошо съездила?
[Ман отвечает]
David Mann Э-э, нет, нет... Всё то же самое... о-ой, о-ой, о-ой...
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David Mann [Отважный прячется от проезжающего дальнобойщика - камера медленно поднимается по капоту к измотанному, уставшему Дэвиду Манну] Дорога вся твоя, Джек... Я не сдвинусь с места как минимум час. Может, полиция тебя к тому времени остановит... а может и нет... но хотя бы ты будешь подальше от меня...
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David Mann Где этот грёбаный перевал? Пожалуйста... пожалуйста... ДАВАЙ, ё-моё!
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Old Woman in Car ДЖИ-ИММ!
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Old Man [после того, как машина Дэвида Манна врезается в забор] Всё в порядке, мистер?
David Mann [робко] Да. Да, только - Ох, шея.
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David Mann О, Боже мой. Давай, быстрее. О, Боже мой. Давай! Давай. Пожалуйста. Давай. Давай, машина! Давай, поехали! Давай!
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Lady at Snakerama [Дэвиду Мэнну] Если есть время, посмотри на моих змей.
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Дэвид Мэнн [Когда грузовик пропускает его] Наконец-то, Чарли!
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Caller on Radio Мне нужна информация. Я сейчас заполняю форму переписи и у меня ужасная проблема, и я хотел бы узнать, может кто-то мне помочь.
Census Bureau Говорите.
Caller on Radio Спасибо — о — вы собираетесь ответить на мой вопрос?
Census Bureau Да.
Caller on Radio О, хорошо. Прежде всего, хочу сказать, что я не против считаться американцем, я — часть молчаливого большинства, но жаль, что некоторые вопросы не сделали с выбором ответа. Вопрос был: вы глава семьи? Честно говоря, в день, когда я женился на той женщине, с которой, к сожалению, живу уже 25 лет...
Census Bureau О.
Caller on Radio Так вот, это правда. Я потерял статус главы семьи. Видите ли, я остаюсь дома — ненавижу работать, ненавижу выходить и общаться с людьми, участвовать в этой гонке. Так что она работает, а я занимаюсь домом, детьми и всем таким. И вот я хотел узнать, хотите ли вы честных ответов. Я отметил все кружки, которые вы хотели — вы хотели отметить эти кружки передо мной. Сначала я отметил, но потом подумал, что это нечестно, ведь я на самом деле *не* глава семьи, хотя и мужчина в семье.
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David Mann Я уступил тебе дорогу, почему ты её не берёшь? Почему ты не уезжаешь?
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Mrs. Mann Я думаю, ты мог бы хоть что-то сказать этому человеку вчера вечером. В конце концов, он - практически пытался меня изнасиловать на глазах у всех на вечеринке.
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David Mann [по телефону] Нет, там *две* буквы Н!
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Gas Station Attendant Похоже, тебе нужен новый патрубок радиатора.
David Mann [бормочет себе под нос] Да, где я это уже слышал?
[к заправщику]
David Mann Позже куплю, спасибо.
Gas Station Attendant Как скажешь.
David Mann Только не в *моём* доме.
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David Mann [по телефону] Дорогая, я сказал, что, скорее всего, проблем не будет.
Mrs. Mann Ну, только будь вовремя, ладно?
David Mann Хорошо! Ладно, я буду там.
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David Mann Ты ничтожество... Ладно, ладно. Хочешь поиграть?
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Mrs. Mann [по телефону] Ты же говорил, что проблем с тем, чтобы вовремя добраться домой, не будет.
David Mann Проблем, наверное, не будет!
🧡
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David Mann Ладно, теперь попробуй меня догнать. Поехали!
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