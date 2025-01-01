David Mann
[Дэвид Мэнн ошибочно принимает мужчину, который ест сэндвич в кафе, за дальнобойщика, который его преследует]
Слушай, э... Хватит уже.
Man in Cafe
[кусает сэндвич, жует]
Чё?
David Mann
Просто... просто прекрати, ладно?
Man in Cafe
[кусает сэндвич снова, жует]
Прекратить что?
David Mann
Давай без игр, а?
Man in Cafe
Да ты о чём, блин?
David Mann
Я могу вызвать полицию.
Man in Cafe
[перестаёт есть, удивлён]
Полицию?
David Mann
Ты думаешь, что я не сделаю этого? Ошибаешься, приятель. Если ты думаешь, что можешь просто так взять... взять этот твой грузовик и использовать его как орудие убийства, убивая людей на шоссе... ты ошибаешься! Ты сильно ошибаешься!
Man in Cafe
[качает головой, устало]
Чувак, тебе нужна помощь.
David Mann
[Мэнн выбивает сэндвич из его рук]
Не смей говорить мне, что мне нужна *помощь*!
Man in Cafe
[бьёт Мэнна в живот]
Cafe Owner
[пронзительный, носовой голос]
Эййй!