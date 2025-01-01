Caller on Radio Мне нужна информация. Я сейчас заполняю форму переписи и у меня ужасная проблема, и я хотел бы узнать, может кто-то мне помочь.

Census Bureau Говорите.

Caller on Radio Спасибо — о — вы собираетесь ответить на мой вопрос?

Census Bureau Да.

Caller on Radio О, хорошо. Прежде всего, хочу сказать, что я не против считаться американцем, я — часть молчаливого большинства, но жаль, что некоторые вопросы не сделали с выбором ответа. Вопрос был: вы глава семьи? Честно говоря, в день, когда я женился на той женщине, с которой, к сожалению, живу уже 25 лет...

Census Bureau О.