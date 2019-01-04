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Кливлендские пленницы
Отзывы о фильме «Кливлендские пленницы»
Cleveland Abduction
Кливлендские пленницы
2015 / США
6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Николай Таранцов
4 января 2019, 19:00
Никто не зажжёт за меня свечу
В качестве вступления позволю себе пару слов о том, что осталось за кадром, о реальных событиях и персоналиях. В американском штате Огайо водитель школьного автобуса Ариэль Кастро в начале века, похитил и насильственно удерживал в заточении, /в плену/, трёх девушек и подвергая их физическим и сексуальным издевательствам.
Кастро Ариэль, /род. 10.07.1960 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико – ум. 03.09.2013. (53 года.)/, обычный американец со Среднего Запада, с многодетной семьи, был несколько раз женат, имел детей. Последняя жена ушла, не выдержав избиений. В 2004 году написал письмо, /которое было найдено после ареста/, в котором сознался во всех похищениях, в этом же письме написал, что был изнасилован в детстве и планирует совершить самоубийство.
23.08.2002 совершил первое похищение, /Мишель Найт 21 год./. Мать похищенной, не заявила о пропаже дочери в полицию, будучи уверенна, что та ушла из дому, увиливая от родительских обязанностей, /в тот день слушалось дело по опеке над её сыном/.
21.04.2003 похитил вторую девушку, /Аманду Марию Берри 17 лет./, полиция и на этот раз не среагировала, решив, что и она сбежала из дому. Но после звонка неизвестного, сообщившего, что ей ничего не угрожает, её начали интенсивно искать, /о ней даже делала передачу Опра Уинфри/. Аманда Берри
25 декабря 2006 года в доме Кастро родила девочку, /ДНК-тест подтвердил отцовство Кастро/. 02.04.2004 была похищена третья жертва, /Джорджина «Джина» Линн Дехесус 14 лет/, которая была подругой дочери Кастро. За поимку похитителя даже была назначена награда 25 000 $. Не могу не упомянуть ещё один нюанс, этого дела, СМИ окрестили Кастро «Коллекционером», я так думаю по аналогии главного героя книги Д.Фаулза.
06.05.2013 Анхель Кордеро, сосед Кастро, услышал крики из дома соседа. Взломав железную дверь вместе с другим соседом Кастро, Чарльзом Рэмси они и выпустили пленников. Кастро пытался скрыться, но был арестован в кафе, ему было предъявлено 329 пунктов обвинения. На допросах он сознался во всём, но не раскаялся, признан вменяемым и приговорён к пожизненному заключению и 1000 годам тюрьмы без права досрочного освобождения. Через месяц заключения он, обманув охрану повесился в своей камере. Найт Мишель /род. 23.041981/, единственный источник информации о Мишель её книга. Из книги можно узнать, что она родом из неблагополучной семьи, отчим регулярно её насиловал, из-за ранней беременности вынуждена была бросить школу, мать не любила и заботы о ней с её стороны не было.
В тот злополучный день Мишель вышла из дома двоюродного брата. Она шла в суд на разбирательства вопроса опеки, над её двухлетним сыном. Ушла и пропала. Пропала, но находилась почти в центре оживлённого города, подвергалась изощрённым издевательствам, около 5 раз была беременна, /после побоев у неё были выкидыши/, рядом жили люди, и никто ничего не заметил. Или может не хотел замечать? Через 12 лет её нашли в доме Ариэля Кастро. При освобождении из плена вес её был 38 кг, у неё была сломана челюсть, очень серьёзные проблемы с желудочно-кишечным трактом, /врачи даже опасались за её жизнь/, она оглохла на одно ухо и у неё развилась сильная аллергия на запахи. Сейчас Мишели живёт в Кливленде. Она серьёзно занимается боксом и поёт в церковном хоре, а ещё мечтает выйти замуж за хорошего человека и усыновить много детей. Фильм непростой, я бы даже дал ему определение не столько триллера, сколько фильма ужасов. Но не тех ужасов, которые, «ужастики», и которые более напоминают глупую сказку, а настоящих ужасах, о которых мы стараемся не говорить, тех, которые есть в этом мире и которые могут подстерегать любого из нас, в любое время.
Замечу, что режиссёр по мере возможности щадит нервы зрителя, но сама тема не столь проста, возможно, что словом сексуальный маньяк нынче удивить сложно, тем не в обществе, я так понимаю по этическим соображениям лишний раз стараются эту тему не затрагивать. Без сомнения, это прерогатива специалистов, психологов, психиатров, ещё может каких специалистов. Я не специалист в этом вопросе, я обычный человек, вроде тебя, читатель, поэтому я оставлю этот вопрос специалистам. Случаев похищения людей сексуальными маньяками великое множество, так что, если ты, читатель о том не слышал это довольно болезненный вопрос общества, в котором мы живём. Обычно таких людей, точнее нелюдей приговаривают к смертной казни. Если конечно поймают. По этому поводу я могу сказать одно. Храни тебя Бог, точнее даже храни Бог всех нас от встреч с ними. Об этом фильме написано и сказано много. Я читал много рецензий в том числе рецензии мастистых рецензентов, такое впечатление, что главное прошло незамеченным. А главное на мой взгляд в том, что история эта показана не со стороны, а изнутри. Мишель Найт, рассказавшая её и забытая всеми, включая собственную мать имела время докопаться до сути., я бы даже сказал до начала всех начал. Тут прочувствовать надо. Именно по этой причине мы поговорим о другой стороне этой страшной истории, той, которую хотела донести до нас Мишель Найт.
Да фильм страшный, он явно не на один просмотр, именно поэтому тут нужно копать глубже, и как бы это парадоксально не звучало говорить о любви. О любви в фильме говорится вскользь, как бы пунктиром. Говориться, как бы предлагая вначале подумать, а в чём причина всех наших, /людских/, бед и где выход, и лишь после за какую соломинку зацепиться, если вдруг? Мишель, в не лучший момент своей жизни встречает Кастро. Да у неё нелады в семье, нелады в личной жизни, она не может трудоустроится и обеспечить себя и сына, которого по этой причине у неё хотят отобрать, по вине, /халатности/, матери она опаздывает на слушанье дела по опеке в суд. А Кастро, он готов помочь, просто так, по доброте душевной. А ей же так не хватает этой доброты, так хочется, она верит, что встретит, должна встретить доброго человека. Она несмотря ни на что верит в людскую доброту. И именно поэтому, садится в грязную машину к неопрятному Кастро, главное же душа, а не внешность. Без сомнений так оно и есть, главное душа, но не помешает чтоб и костюмчик сидел. Потому как душа дело тёмное, а уж чужая душа тем более.
И только жаждущая душевного тепла Мишель переступает порог дома Кастро, как мир внезапно переворачивается с ног на голову. На голову ей напяливается мотоциклетный шлём, рот затыкается грязной тряпкой, руки, ноги связываются и вот она уже висит почти под потолком комнаты, задыхаясь от страха вперемешку с слезами и соплями.
Дальше страшнее. Мать не заявляет в полицию, наоборот, вздохнув с облегчением выбрасывает вещи дочери на помойку. Бывает. Да бывает может и не такое, но разве это не делает наш мир, /нашу жизнь/, вот такой. Такой к какой мы пытаемся привыкнуть и всё никак не получается. А теперь, читатель, /ты же не рассчитывал, что будет просто/, представь себя на месте Мишель. Попробуй синтезировать мысли, приличествующие моменту. Сколько человек в мире ощутят пустоту в душе при твоём исчезновении? Представил? Самое время копнуть глубже. Что ты сделал для того, чтоб тебя любили, что вообще и кому и когда ты сделал что-то хорошее? За что тебя любить? Представил и это? Хорошо, копнём ещё глубже. Ты бы был хорошим, добрым, честным и благородным, но пример в семье говорил об обратном, пример в обществе говорил об обратном, жизненный опыт подсказывал, хочешь выжить, /просто хорошо жить/, иди по головам, рви зубами, никаких сантиментов, это жизнь. Да это жизнь, да она такая, поганая, грязная, несправедливая. Но если б ты хорошо подумал, ты б и сам дошёл к тому, что такой её делаем мы. Именно мы с тобой, /образно/. А теперь подумай, что ты, именно ты сделал для того, чтоб жизнь была другой. Кому и какой ты показал пример? За что тебя уважать. Почему уважать, да потому что уважение первый шаг к любви. Любви общечеловеческой, любви к близким и знакомым. Я не имею в виду не столько любовь мужчины и женщины, я сколько любовь к человеку, как высший смысл, связывающий нас с окружающим миром. Миром являющимся частью тебя и меня и миром, который поддержит не даст умереть, когда вдруг, что. Вот только мир, он состоит из нас.
Вроде бы всё. Да? Тем не менее я копну ещё глубже. Бог он же тоже состоит из нас. Он в нас, какие мы такой Бог, наш человеческий Бог. Ты можешь быть ярым атеистом, но ты не сможешь не согласиться со мной. Хотя бы потому как не имею, ввиду Иисуса, Иегову, Магомета, или Будду, я имею ввиду любовь. Ту самую любовь, о которой мы с тобой говорили. Бог есть любовь, а любовь, это мы, такие какими можем быть если захотим. Да это тяжело. Значит Бог есть любовь, если очень захотим. Если захотим быть людьми, а не негодяями, если хотим, чтоб в нас видели людей, а не негодяев, если хотим, /а мы же хотим/, чтоб нас любили. Р.S.
И как всегда ничего нового, всё та же веками затасканная вечная истина: «Возлюби ближнего своего».
4 января 2019, 19:00
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В качестве вступления позволю себе пару слов о том, что осталось за кадром, о реальных событиях и персоналиях. В американском штате Огайо водитель школьного автобуса Ариэль Кастро в начале века, похитил и насильственно удерживал в заточении, /в плену/, трёх девушек и подвергая их физическим и сексуальным издевательствам.
Кастро Ариэль, /род. 10.07.1960 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико – ум. 03.09.2013. (53 года.)/, обычный американец со Среднего Запада, с многодетной семьи, был несколько раз женат, имел детей. Последняя жена ушла, не выдержав избиений. В 2004 году написал письмо, /которое было найдено после ареста/, в котором сознался во всех похищениях, в этом же письме написал, что был изнасилован в детстве и планирует совершить самоубийство.
23.08.2002 совершил первое похищение, /Мишель Найт 21 год./. Мать похищенной, не заявила о пропаже дочери в полицию, будучи уверенна, что та ушла из дому, увиливая от родительских обязанностей, /в тот день слушалось дело по опеке над её сыном/.
21.04.2003 похитил вторую девушку, /Аманду Марию Берри 17 лет./, полиция и на этот раз не среагировала, решив, что и она сбежала из дому. Но после звонка неизвестного, сообщившего, что ей ничего не угрожает, её начали интенсивно искать, /о ней даже делала передачу Опра Уинфри/. Аманда Берри
25 декабря 2006 года в доме Кастро родила девочку, /ДНК-тест подтвердил отцовство Кастро/. 02.04.2004 была похищена третья жертва, /Джорджина «Джина» Линн Дехесус 14 лет/, которая была подругой дочери Кастро. За поимку похитителя даже была назначена награда 25 000 $. Не могу не упомянуть ещё один нюанс, этого дела, СМИ окрестили Кастро «Коллекционером», я так думаю по аналогии главного героя книги Д.Фаулза.
06.05.2013 Анхель Кордеро, сосед Кастро, услышал крики из дома соседа. Взломав железную дверь вместе с другим соседом Кастро, Чарльзом Рэмси они и выпустили пленников. Кастро пытался скрыться, но был арестован в кафе, ему было предъявлено 329 пунктов обвинения. На допросах он сознался во всём, но не раскаялся, признан вменяемым и приговорён к пожизненному заключению и 1000 годам тюрьмы без права досрочного освобождения. Через месяц заключения он, обманув охрану повесился в своей камере. Найт Мишель /род. 23.041981/, единственный источник информации о Мишель её книга. Из книги можно узнать, что она родом из неблагополучной семьи, отчим регулярно её насиловал, из-за ранней беременности вынуждена была бросить школу, мать не любила и заботы о ней с её стороны не было.
В тот злополучный день Мишель вышла из дома двоюродного брата. Она шла в суд на разбирательства вопроса опеки, над её двухлетним сыном. Ушла и пропала. Пропала, но находилась почти в центре оживлённого города, подвергалась изощрённым издевательствам, около 5 раз была беременна, /после побоев у неё были выкидыши/, рядом жили люди, и никто ничего не заметил. Или может не хотел замечать? Через 12 лет её нашли в доме Ариэля Кастро. При освобождении из плена вес её был 38 кг, у неё была сломана челюсть, очень серьёзные проблемы с желудочно-кишечным трактом, /врачи даже опасались за её жизнь/, она оглохла на одно ухо и у неё развилась сильная аллергия на запахи. Сейчас Мишели живёт в Кливленде. Она серьёзно занимается боксом и поёт в церковном хоре, а ещё мечтает выйти замуж за хорошего человека и усыновить много детей. Фильм непростой, я бы даже дал ему определение не столько триллера, сколько фильма ужасов. Но не тех ужасов, которые, «ужастики», и которые более напоминают глупую сказку, а настоящих ужасах, о которых мы стараемся не говорить, тех, которые есть в этом мире и которые могут подстерегать любого из нас, в любое время.
Замечу, что режиссёр по мере возможности щадит нервы зрителя, но сама тема не столь проста, возможно, что словом сексуальный маньяк нынче удивить сложно, тем не в обществе, я так понимаю по этическим соображениям лишний раз стараются эту тему не затрагивать. Без сомнения, это прерогатива специалистов, психологов, психиатров, ещё может каких специалистов. Я не специалист в этом вопросе, я обычный человек, вроде тебя, читатель, поэтому я оставлю этот вопрос специалистам. Случаев похищения людей сексуальными маньяками великое множество, так что, если ты, читатель о том не слышал это довольно болезненный вопрос общества, в котором мы живём. Обычно таких людей, точнее нелюдей приговаривают к смертной казни. Если конечно поймают. По этому поводу я могу сказать одно. Храни тебя Бог, точнее даже храни Бог всех нас от встреч с ними. Об этом фильме написано и сказано много. Я читал много рецензий в том числе рецензии мастистых рецензентов, такое впечатление, что главное прошло незамеченным. А главное на мой взгляд в том, что история эта показана не со стороны, а изнутри. Мишель Найт, рассказавшая её и забытая всеми, включая собственную мать имела время докопаться до сути., я бы даже сказал до начала всех начал. Тут прочувствовать надо. Именно по этой причине мы поговорим о другой стороне этой страшной истории, той, которую хотела донести до нас Мишель Найт.
Да фильм страшный, он явно не на один просмотр, именно поэтому тут нужно копать глубже, и как бы это парадоксально не звучало говорить о любви. О любви в фильме говорится вскользь, как бы пунктиром. Говориться, как бы предлагая вначале подумать, а в чём причина всех наших, /людских/, бед и где выход, и лишь после за какую соломинку зацепиться, если вдруг? Мишель, в не лучший момент своей жизни встречает Кастро. Да у неё нелады в семье, нелады в личной жизни, она не может трудоустроится и обеспечить себя и сына, которого по этой причине у неё хотят отобрать, по вине, /халатности/, матери она опаздывает на слушанье дела по опеке в суд. А Кастро, он готов помочь, просто так, по доброте душевной. А ей же так не хватает этой доброты, так хочется, она верит, что встретит, должна встретить доброго человека. Она несмотря ни на что верит в людскую доброту. И именно поэтому, садится в грязную машину к неопрятному Кастро, главное же душа, а не внешность. Без сомнений так оно и есть, главное душа, но не помешает чтоб и костюмчик сидел. Потому как душа дело тёмное, а уж чужая душа тем более.
И только жаждущая душевного тепла Мишель переступает порог дома Кастро, как мир внезапно переворачивается с ног на голову. На голову ей напяливается мотоциклетный шлём, рот затыкается грязной тряпкой, руки, ноги связываются и вот она уже висит почти под потолком комнаты, задыхаясь от страха вперемешку с слезами и соплями.
Дальше страшнее. Мать не заявляет в полицию, наоборот, вздохнув с облегчением выбрасывает вещи дочери на помойку. Бывает. Да бывает может и не такое, но разве это не делает наш мир, /нашу жизнь/, вот такой. Такой к какой мы пытаемся привыкнуть и всё никак не получается. А теперь, читатель, /ты же не рассчитывал, что будет просто/, представь себя на месте Мишель. Попробуй синтезировать мысли, приличествующие моменту. Сколько человек в мире ощутят пустоту в душе при твоём исчезновении? Представил? Самое время копнуть глубже. Что ты сделал для того, чтоб тебя любили, что вообще и кому и когда ты сделал что-то хорошее? За что тебя любить? Представил и это? Хорошо, копнём ещё глубже. Ты бы был хорошим, добрым, честным и благородным, но пример в семье говорил об обратном, пример в обществе говорил об обратном, жизненный опыт подсказывал, хочешь выжить, /просто хорошо жить/, иди по головам, рви зубами, никаких сантиментов, это жизнь. Да это жизнь, да она такая, поганая, грязная, несправедливая. Но если б ты хорошо подумал, ты б и сам дошёл к тому, что такой её делаем мы. Именно мы с тобой, /образно/. А теперь подумай, что ты, именно ты сделал для того, чтоб жизнь была другой. Кому и какой ты показал пример? За что тебя уважать. Почему уважать, да потому что уважение первый шаг к любви. Любви общечеловеческой, любви к близким и знакомым. Я не имею в виду не столько любовь мужчины и женщины, я сколько любовь к человеку, как высший смысл, связывающий нас с окружающим миром. Миром являющимся частью тебя и меня и миром, который поддержит не даст умереть, когда вдруг, что. Вот только мир, он состоит из нас.
Вроде бы всё. Да? Тем не менее я копну ещё глубже. Бог он же тоже состоит из нас. Он в нас, какие мы такой Бог, наш человеческий Бог. Ты можешь быть ярым атеистом, но ты не сможешь не согласиться со мной. Хотя бы потому как не имею, ввиду Иисуса, Иегову, Магомета, или Будду, я имею ввиду любовь. Ту самую любовь, о которой мы с тобой говорили. Бог есть любовь, а любовь, это мы, такие какими можем быть если захотим. Да это тяжело. Значит Бог есть любовь, если очень захотим. Если захотим быть людьми, а не негодяями, если хотим, чтоб в нас видели людей, а не негодяев, если хотим, /а мы же хотим/, чтоб нас любили. Р.S.
И как всегда ничего нового, всё та же веками затасканная вечная истина: «Возлюби ближнего своего».
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