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Аленка
Киноафиша Фильмы Аленка Аленка, 1961: актеры и роли
Аленка 1961 / СССР
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Аленка, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Борис Барнет Борис Барнет
В ролях
Наталия Оводова Ирина Зарубина Irina Zarubina Василий Шукшин Василий Шукшин Vasily Shukshin Николай Боголюбов Эраст Гарин Эраст Гарин Николай Крючков Николай Крючков
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