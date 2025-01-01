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Киноафиша Фильмы Сибил Цитаты из фильма Сибил

Цитаты из фильма Сибил

Dr. Cornelia Wilbur [Обнимая Сибил] Однажды, очень давно, когда я была маленькой девочкой в Монтане, я лежала в траве и смотрела на муравьёв. Солнце грело мне в спину, трава была густой и мягкой, насекомые жужжали... всё было такое сонное. И вдруг я увидела одного муравья, который пытался поднять зернышко песка, слишком тяжёлое для него одного. Он изо всех сил старался. А потом подошёл другой муравей и помог первому, и вместе они унесли его! Я так обрадовалась, что закричала маме, и она вышла, плюхнулась рядом со мной в траву и сказала: разве не чудесно, сколько можно сделать вместе... когда друг другу не безразлично.
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Sybil Dorsett Кто это?
Richard J. Loomis Кто это, кто сказал кто это?
Sybil Dorsett Кто это, кто сказал кто это, кто сказал кто это?
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[последние слова]
Др. Корнелия Уилбур Приняв Пегги в свои объятия, Сибил начала глубочайшее исцеление своих личностей. Обнимая Пегги, она обнимала саму себя. Успокаивая её, она успокаивала своё собственное сердце. Наблюдая, как она становится матерью для самой себя, я почувствовала, что моя долгая материнская роль подходит к концу. Я отпустила то, что держала так долго. Я отметила начало её освобождения. Я отпустила. Наша совместная работа длилась одиннадцать лет. Сегодня Сибил живёт спокойно в небольшом студенческом городке, где преподаёт искусство. В сутках у неё не хватает времени, чтобы сделать всё, что она хочет, но это время во всех смыслах — её собственное. Она говорит мне, что счастлива. Я знаю, что она свободна.
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Richard Днём я ковбой из Центрального парка, а ночью — бездарный бродячий менестрель, уличный музыкант. Скажи «да».
Sybil [Вики, в голове у Сибил] Сибил не может сказать «да». Венесса, ты иди. Ты любишь музыку. Ты можешь идти, Венесса.
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Richard Ты знаешь Мэтью? Он к тебе неравнодушен.
Sybil [как Марша] Он любит Ванессу.
Richard Не-не-не только Ванессу. Он знал о вас всех задолго до меня. Я имею в виду, он это как-то чувствовал. Он сказал мне: «Папа, Сибил просто наполнена людьми.»
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Sybil Что если я не смогу приготовить ужин для Ричарда? Я так боюсь опозориться.
Dr. Cornelia Wilbur Тебя прикроют, дорогая. Вики не даст тебе опозориться. Она позовет кого-нибудь из остальных. Ванесса чувствует себя с Ричардом гораздо увереннее, чем ты.
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Child Sybil [своему хирургу] Я хочу быть твоей маленькой девочкой!
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Dr. Cornelia Wilbur Что же этот монстр с тобой натворил?
[Сибил свернулась в уголке и сосет палец]
Dr. Cornelia Wilbur Что случилось в зеленой кухне?
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Richard J. Loomis [поёт] Сделай маленький джиг, поцелуй поросёнка, следуй за оркестром. Следуй за оркестром, следуй за оркестром... Сделай маленький джиг, поцелуй поросёнка, следуй за оркестром. Просто присоединяйся и следуй за оркестром.
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Dr. Cornelia Wilbur Сибил, всё, что для тебя дорого, живёт в тех частях тебя, до которых твоя мать не смогла дотянуться. Твоя музыка, твоя живопись, даже способность любить.
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Dr. Cornelia Wilbur [в кровати; звонит телефон; сонно] Да. Кто? Вики, кто? Ну, должно быть, это срочно, чтобы "просто Вики" звонить в три часа ночи.
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Richard J. Loomis Эй, Сибил Дорсет! Хочешь погладить моего коня? Давай, мадам, не бойся и не тревожься. У нас с ним сейчас тяжёлые времена, ведь раньше мы были лучшей командой по лассо на всём западе, а теперь, похоже, нам светит только завод по производству собачьего корма, если какой-нибудь добрый человек не поверит в нас достаточно, чтобы прокатиться. Как насчёт тебя?
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Dr. Cornelia Wilbur Сибил превратилась в младенца. Я не могу её вернуть!
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Richard J. Loomis Да, любовь и ненависть; арахисовое масло и джем. Раньше я ненавидел свою покойную жену, о которой говорю с некоторой иронией, чтобы не допустить полного краха.
[пауза]
Sybil Dorsett Я... хотел(а) бы, чтобы ты не издевался(ась) над собой.
Richard J. Loomis Хочешь услышать?
[пауза]
Richard J. Loomis Потому что я хочу рассказать.
Sybil Dorsett Правда? Я бы с удовольствием послушал(а, но не думал(а), что стоит спрашивать.
[пауза]
Richard J. Loomis Бип-бип с гудком; чух-чух с поездом; бах-бах с машиной. Всё раскрошилось, как говорит Мэтью, когда я роняю тарелку.
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Dr. Cornelia Wilbur Я дам тебе услышать, как ты играешь на пианино.
Sybil Я больше не могу играть на пианино. Раньше играла. Больше не могу.
Dr. Cornelia Wilbur Это часть тебя, которая зовёт себя Ванессой, и она умеет. Она играет прекрасно.
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Richard Пожелай спокойной ночи Сибил.
Matthew Это не Сибил. Сибил осталась дома.
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Dr. Cornelia Wilbur Почти весь сеанс я говорил с вами через них. У каждого есть имя, и они вас защищают. Они следят за вашими делами и именно они выдают эту информацию, которую вы боитесь принять.
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Sybil [как Пегги] Я нигде не нахожу счастья.
Dr. Cornelia Wilbur Мы его найдём, Пегги. Просто оно где-то потерялось.
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Dr. Cornelia Wilbur Тебе нравится говорить как маленькая девочка, мисс Дорсет?
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Richard J. Loomis Ты собираешься попрощаться с Сибил?
Matthew Loomis Это не Сибил. Сибил ушла домой.
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Sybil Dorsett [подражая матери; как Вики] Только не смей рассказывать, а то я сделаю так, что у тебя не останется никакой причины рассказывать.
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Hattie Слова — пустяк. Холмы круты. Горе глубоко.
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Hattie Не волнуйся. Я тебя в этот раз не ударю. В этот раз я только *пнул* тебя.
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Hattie Его волосы такие хрустящие... хрустящие? Я никогда не замечала этого. Все эти годы я этого не замечала. Салат хрустящий.
[берёт кочан салата из холодильника]
Hattie Кочан салата, иди спать, у тебя красный нос, тебя зовут Фред, я тебя прикончу!
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Hattie [хватает один из мелков Сибил] Ты думаешь, что жизнь — это только солнце, песни и яркие краски, когда вырастешь? Нет, это не так. Ты плохая. Ты испорчена до нельзя. Лучше быстро учись.
Hattie [сбрасывает мелки со стола на пол и начинает топтать их]
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Grandma Dorsett [после громкого стука] Хэтти, с Сибил всё в порядке?
Hattie Это всего лишь одна из её падений, бабуля!
[тихо про себя]
Hattie Ой, бабуля... какие у тебя большие уши.
Hattie [смотря на рисунок Сибил] Кто вообще слыхал о фиолетовой курице с зелёными лапами? Представляешь, какие яйца она могла бы снести? Представь, что ты ставишь такую тарелку перед своим дедушкой в один прекрасный субботний утро! АРМАГЕДДОН!
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Hattie Лучше бы ты сейчас же сказал: «Бог — это любовь».
Child Sybil Бог — это любовь!
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Sybil Dorsett Любопытство сгубило кошку, так что не задавайся вопросами.
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Sybil [в роли Вики] Что такое любовь?
Dr. Cornelia Wilbur Дорогая, разве ты не знаешь?
Sybil [в роли Вики] Нет, не знаю. Пожалуйста, скажи. Всем нам хочется знать. Всем.
Dr. Cornelia Wilbur Кто «всем нам»?
Sybil [в роли Вики] Все, кто живёт с Сибил.
Dr. Cornelia Wilbur Кто ещё, Вики? Помимо тебя, Сибил и Пегги?
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Sybil Откуда ты знаешь все это? Я же тебе не рассказываю. А кто тогда делает эти рисунки?
Dr. Cornelia Wilbur Ты сама. Но рисуешь их, как другие люди. Понимаешь? Ты рисуешь их как другие части себя.
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Sybil [в образе Ванессы] Однажды мы пошли в парк, знаешь, потому что собирались играть в мяч, и один из мальчиков вышел, потому что хотел играть, а Ричард подумал, что это я, и подошёл к Майку и прямо в губы его поцеловал. Он "Ммва", а Майк "Фу".
Dr. Cornelia Wilbur Подожди минутку. Ты хочешь сказать, что некоторые из них — мальчики?
Sybil [в образе Ванессы] Мне нельзя было тебе это рассказывать. Теперь Вики будет на меня злиться.
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Sybil Dorsett [поёт] В твоей пасхальной шляпке с оборками. Я самый шикарный парень на пасхальном параде. Пятая авеню... у-ах, у-ах. Пятая авеню... у-ах, у-ах...
[опускается и начинает плакать, как ребёнок]
Dr. Cornelia Wilbur Ванесса, что случилось?
Sybil Dorsett [голосом Пегги] Я не Ванесса!
Dr. Cornelia Wilbur Прости, Пегги, но ты выскочила так быстро.
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Dr. Cornelia Wilbur Любопытство не оторвало кошке голову, дорогая.
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