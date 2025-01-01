Dr. Cornelia Wilbur[Обнимая Сибил]Однажды, очень давно, когда я была маленькой девочкой в Монтане, я лежала в траве и смотрела на муравьёв. Солнце грело мне в спину, трава была густой и мягкой, насекомые жужжали... всё было такое сонное. И вдруг я увидела одного муравья, который пытался поднять зернышко песка, слишком тяжёлое для него одного. Он изо всех сил старался. А потом подошёл другой муравей и помог первому, и вместе они унесли его! Я так обрадовалась, что закричала маме, и она вышла, плюхнулась рядом со мной в траву и сказала: разве не чудесно, сколько можно сделать вместе... когда друг другу не безразлично.
Др. Корнелия УилбурПриняв Пегги в свои объятия, Сибил начала глубочайшее исцеление своих личностей. Обнимая Пегги, она обнимала саму себя. Успокаивая её, она успокаивала своё собственное сердце. Наблюдая, как она становится матерью для самой себя, я почувствовала, что моя долгая материнская роль подходит к концу. Я отпустила то, что держала так долго. Я отметила начало её освобождения. Я отпустила. Наша совместная работа длилась одиннадцать лет. Сегодня Сибил живёт спокойно в небольшом студенческом городке, где преподаёт искусство. В сутках у неё не хватает времени, чтобы сделать всё, что она хочет, но это время во всех смыслах — её собственное. Она говорит мне, что счастлива. Я знаю, что она свободна.
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RichardДнём я ковбой из Центрального парка, а ночью — бездарный бродячий менестрель, уличный музыкант. Скажи «да».
Sybil[Вики, в голове у Сибил]Сибил не может сказать «да». Венесса, ты иди. Ты любишь музыку. Ты можешь идти, Венесса.
Richard J. Loomis[поёт]Сделай маленький джиг, поцелуй поросёнка, следуй за оркестром. Следуй за оркестром, следуй за оркестром... Сделай маленький джиг, поцелуй поросёнка, следуй за оркестром. Просто присоединяйся и следуй за оркестром.
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Dr. Cornelia WilburСибил, всё, что для тебя дорого, живёт в тех частях тебя, до которых твоя мать не смогла дотянуться. Твоя музыка, твоя живопись, даже способность любить.
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Dr. Cornelia Wilbur[в кровати; звонит телефон; сонно]Да. Кто? Вики, кто? Ну, должно быть, это срочно, чтобы "просто Вики" звонить в три часа ночи.
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Richard J. LoomisЭй, Сибил Дорсет! Хочешь погладить моего коня? Давай, мадам, не бойся и не тревожься. У нас с ним сейчас тяжёлые времена, ведь раньше мы были лучшей командой по лассо на всём западе, а теперь, похоже, нам светит только завод по производству собачьего корма, если какой-нибудь добрый человек не поверит в нас достаточно, чтобы прокатиться. Как насчёт тебя?
Richard J. LoomisТы собираешься попрощаться с Сибил?
Matthew LoomisЭто не Сибил. Сибил ушла домой.
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Sybil Dorsett[подражая матери; как Вики]Только не смей рассказывать, а то я сделаю так, что у тебя не останется никакой причины рассказывать.
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HattieСлова — пустяк. Холмы круты. Горе глубоко.
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HattieНе волнуйся. Я тебя в этот раз не ударю. В этот раз я только *пнул* тебя.
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HattieЕго волосы такие хрустящие... хрустящие? Я никогда не замечала этого. Все эти годы я этого не замечала. Салат хрустящий.
[берёт кочан салата из холодильника]
HattieКочан салата, иди спать, у тебя красный нос, тебя зовут Фред, я тебя прикончу!
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Hattie[хватает один из мелков Сибил]Ты думаешь, что жизнь — это только солнце, песни и яркие краски, когда вырастешь? Нет, это не так. Ты плохая. Ты испорчена до нельзя. Лучше быстро учись.
Hattie[сбрасывает мелки со стола на пол и начинает топтать их]
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Grandma Dorsett[после громкого стука]Хэтти, с Сибил всё в порядке?
HattieЭто всего лишь одна из её падений, бабуля!
[тихо про себя]
HattieОй, бабуля... какие у тебя большие уши.
Hattie[смотря на рисунок Сибил]Кто вообще слыхал о фиолетовой курице с зелёными лапами? Представляешь, какие яйца она могла бы снести? Представь, что ты ставишь такую тарелку перед своим дедушкой в один прекрасный субботний утро! АРМАГЕДДОН!
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HattieЛучше бы ты сейчас же сказал: «Бог — это любовь».
Child SybilБог — это любовь!
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Sybil DorsettЛюбопытство сгубило кошку, так что не задавайся вопросами.
SybilОткуда ты знаешь все это? Я же тебе не рассказываю. А кто тогда делает эти рисунки?
Dr. Cornelia WilburТы сама. Но рисуешь их, как другие люди. Понимаешь? Ты рисуешь их как другие части себя.
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Sybil[в образе Ванессы]Однажды мы пошли в парк, знаешь, потому что собирались играть в мяч, и один из мальчиков вышел, потому что хотел играть, а Ричард подумал, что это я, и подошёл к Майку и прямо в губы его поцеловал. Он "Ммва", а Майк "Фу".