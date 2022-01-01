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Дьявольское око Дьявольское око
Киноафиша Фильмы Дьявольское око
Djävulens öga

Дьявольское око, 1960

1960 / Швеция
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Однажды у Сатаны развивается болезненный ячмень, что связано с какими-то бурными событиями на земле. Он узнает, что эта суматоха – чистое целомудрие двадцатилетней красавицы Бритт-Мари, дочери викария, которая скоро выйдет замуж за своего давнего кавалера Йонаса. Чтобы избавиться от ячменя, Сатана должен осквернить Бритт-Мари до замужества, иначе ее чистота может вызвать волновой эффект, который будет иметь катастрофические последствия для ада. Тогда Сатана выкатывает орудие в образе Дон Жуана, который находится в аду триста лет. Все идет по плану, но когда соблазнитель возвращается на землю, он обнаруживает, что Бритт-Мари не столь уж невинна…

  • Режиссер Ингмар Бергман описал историю создания этой картины так: «Димлинг и я заключили позорное соглашение. Я хотел поставить «Девственный источник», который он ненавидел. Он хотел, чтобы я поставил «Дьявольское око», которое ненавидел я. Мы оба были очень довольны нашим соглашением и чувствовали, что обманули друг друга. На самом же деле я одурачил только самого себя». 
  • Эта история была вдохновлена датской радиопостановкой «Возвращение Дон Жуана» Олафа Банга: Бергман был заинтригован возрождающейся популярностью персонажа. Скабрезная «ирландская пословица», процитированная в фильме дьяволом, полностью вымышленная и была изобретена самим Бергманом.

И вновь Дон Жуан (или как правильно по-испански — Дон Хуан)! Именно его избирает на это раз Сатана своим всевидящим оком, разумеется, не без божьего попущения.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 17 октября 1960
Возраст 16+
Режиссер
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
В ролях
Ярл Кулле
Биби Андерссон
Биби Андерссон
Стиг Яррел
Нильс Поппе
Гертруд Фрид
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дьявольское око 2 постера
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Дьявольское око
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