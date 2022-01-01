Дьявольское око, 1960

Однажды у Сатаны развивается болезненный ячмень, что связано с какими-то бурными событиями на земле. Он узнает, что эта суматоха – чистое целомудрие двадцатилетней красавицы Бритт-Мари, дочери викария, которая скоро выйдет замуж за своего давнего кавалера Йонаса. Чтобы избавиться от ячменя, Сатана должен осквернить Бритт-Мари до замужества, иначе ее чистота может вызвать волновой эффект, который будет иметь катастрофические последствия для ада. Тогда Сатана выкатывает орудие в образе Дон Жуана, который находится в аду триста лет. Все идет по плану, но когда соблазнитель возвращается на землю, он обнаруживает, что Бритт-Мари не столь уж невинна…