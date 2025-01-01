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Киноафиша Фильмы Итака Цитаты из фильма Итака

Цитаты из фильма Итака

Mrs. Macauley В этом мире всегда будет боль, Гомер. Но хороший человек стремится облегчить эту боль.
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Tom Spangler Просто постарайся поверить, что лучшая часть хорошего человека остаётся. Она остаётся навсегда.
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