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Цитаты из фильма Итака
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Цитаты
Mrs. Macauley
В этом мире всегда будет боль, Гомер. Но хороший человек стремится облегчить эту боль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Spangler
Просто постарайся поверить, что лучшая часть хорошего человека остаётся. Она остаётся навсегда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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