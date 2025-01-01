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Чучело
Цитаты из фильма Чучело
Цитаты из фильма Чучело
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Цитаты
Farmhand
Мне всё равно, как она проголосует — я на ней женюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Farmhand
[к собаке]
Друзья?
[пожимает лапу собаке]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Farmhand's Roommate
Он бежит жениться на твоей лошади.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Farmhand
Накрой на стол.
Farmhand's Roommate
Поторопись! У меня живот пустой, как барная стойка.
🧡
👏
🥺
🤔
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Title Card
Все комнаты в этом доме — в одной комнате.
🧡
👏
🥺
🤔
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Farmhand
Бешеная собака!
🧡
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