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Киноафиша Фильмы Чучело Цитаты из фильма Чучело

Цитаты из фильма Чучело

Farmhand Мне всё равно, как она проголосует — я на ней женюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
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Farmhand [к собаке] Друзья?
[пожимает лапу собаке]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Farmhand's Roommate Он бежит жениться на твоей лошади.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Farmhand Накрой на стол.
Farmhand's Roommate Поторопись! У меня живот пустой, как барная стойка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Title Card Все комнаты в этом доме — в одной комнате.
🧡
👏
🥺
🤔
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Farmhand Бешеная собака!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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