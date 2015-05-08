Путешествие задом наперед, 2015

Амбициозный, эгоистичный, но не особо удачливый актер Гисли переживает очередной кризис в личной и профессиональной жизни: из театра выгнали, жена выставила вещи за дверь. Он бежит из Рейкьявика в родную деревню, однако, проведя пару часов в отчем доме, понимает, что не может выносить общество своего гиперактивного и требовательного отца. И тогда он решает отправится в путешествие по Исландии на авто. Но это будет не совсем обычная поездка. Гисли поедет задом наперед: проделает весь путь на задней скорости.