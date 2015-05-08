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Путешествие задом наперед
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Bakk

Путешествие задом наперед, 2015

2015 / Исландия
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Амбициозный, эгоистичный, но не особо удачливый актер Гисли переживает очередной кризис в личной и профессиональной жизни: из театра выгнали, жена выставила вещи за дверь. Он бежит из Рейкьявика в родную деревню, однако, проведя пару часов в отчем доме, понимает, что не может выносить общество своего гиперактивного и требовательного отца. И тогда он решает отправится в путешествие по Исландии на авто. Но это будет не совсем обычная поездка. Гисли поедет задом наперед: проделает весь путь на задней скорости.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 8 мая 2015
Возраст 18+
Режиссер
Давид Оскар Олафссон
В ролях
Оулавюр Дарри Оулафссон
Оулавюр Дарри Оулафссон
Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон
Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон
Аугуста Эва Эрлендсдоуттир
Нина Дегг Филиппусдоуттир
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Путешествие задом наперед 2 постера
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