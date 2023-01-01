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Дым отечества
Киноафиша Фильмы Дым отечества Дым отечества, 1980: актеры и роли
Дым отечества 1980 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Дым отечества, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ярополк Лапшин Yaropolk Lapshin
В ролях
Михаил Зимин Mikhail Zimin Андрей Николаев Игорь Фадеев Igor Fadeyev Петр Вельяминов Петр Вельяминов Владимир Самойлов Aleksandr Samoylov Валентина Ананьина Valentina Ananina Игорь Ледогоров Дарья Михайлова Дарья Михайлова Daria Mikhailova
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