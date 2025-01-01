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Киноафиша Фильмы Ла-Ла Ленд Цитаты из фильма Ла-Ла Ленд

Цитаты из фильма Ла-Ла Ленд

Билеты
Mia Люди любят то, чем другие искренне увлечены.
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Sebastian Я даю жизни бить меня, пока она не устанет. Потом я отвечу ударом. Это классический приём «верёвка-а-доуп».
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Mia Я всегда буду тебя любить.
Sebastian Я тоже всегда буду тебя любить.
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Sebastian Они поклоняются всему и ничему не дорожат.
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Sebastian Наверное, увидимся в кино.
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Mia Странно, что мы всё время натыкаемся друг на друга.
Sebastian Может, это что-то значит.
Mia Сомневаюсь.
Sebastian Да, я тоже так думал.
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Sebastian Ладно, я тебя помню. И признаю, что был немного резок той ночью.
Mia «Резок?»
Sebastian Хорошо, я был му-#ком. Могу это признать. Но просить «I Ran» у серьёзного музыканта — это уже слишком.
Mia Боже мой, ты что, только что сказал «серьёзный музыкант»?
Sebastian Не думаю.
Mia Можно одолжить то, что на тебе?
Sebastian Зачем?
Mia Потому что у меня на следующей неделе прослушивание. Я играю серьёзного пожарного.
Sebastian Значит, ты актриса? Мне казалось, ты мне знакома. Я тебя в чём-то видел?
Mia Эээ, кофейня на студии Warner Brothers — классика.
Sebastian Понятно.
Mia Да.
Sebastian Значит, ты бариста? И теперь я понимаю, как ты можешь смотреть на меня свысока, находясь так высоко.
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Keith Как ты собираешься быть революционером, если ты такой консерватор? Ты цепляешься за прошлое, а джаз — это про будущее.
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Bill Ты уволен.
Sebastian Рождество.
Bill Да, вижу украшения. Удачи в Новом году.
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Mia [пение] И вот за тех, кто мечтает, / Безумных, как ни крути. / За разбитые сердца, / За хаос, что творим мы.
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Mia Может, я просто не достаточно хороша!
Sebastian Нет, ты хороша.
Mia Может, и нет! Это как несбыточная мечта.
Sebastian Это и есть мечта! Это конфликт и компромисс, и это очень, очень захватывающе!
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Трейси [после того, как Себастьян сигналит у квартиры Мии] Это будет каждый раз так?
Мия [улыбается] Похоже на то.
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Sebastian К чёрту их!
Mia [слегка с улыбкой] Ты всегда так говоришь.
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Mia Джордж Майкл!
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Sebastian Что значит тебе не нравится джаз?
Mia Это значит, что когда я его слушаю, он мне не нравится.
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Mia Я для тебя кое-что сделал.
Sebastian Зачем?
Mia Для твоего клуба.
Sebastian [она показывает ему нарисованный от руки логотип] Почему тут написано «Себ»?
Mia Потому что, мне кажется, его надо назвать «Себ».
Sebastian Что?
Mia Потому что никто не пойдёт в «Курицу на палочке».
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Sebastian Я думал, ты хотела, чтобы я это сделал, а сейчас кажется, что ты не хочешь.
Mia Что ты имеешь в виду? Я хотела, чтобы ты это сделал.
Sebastian Это то, чего ты хотела для меня.
Mia Быть в этой группе?
Sebastian Быть в группе, иметь стабильную работу, знаешь, быть... ну, как обычно.
Mia Конечно, я хотела, чтобы у тебя была стабильная работа, чтобы ты мог заботиться о себе, о своей жизни и мог открыть свой клуб.
Sebastian Да, я этим и занимаюсь, так что не понимаю, почему мы не празднуем?
Mia Почему ты не открываешь свой клуб?
Sebastian Ты сам говорил, что никто не хочет ходить в этот клуб. Никто не пойдёт в клуб под названием «Курица на палочке».
Mia Так измени название!
Sebastian Ну, джазу никто не нравится, даже тебе!
Mia Мне теперь нравится джаз — благодаря тебе!
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Mia Нет, Джамал. Ты реально не в себе.
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Sebastian Хочу сказать тебе — перед тобой новый человек. Человек, который рад быть здесь.
Boss Ладно, будешь играть по списку.
Sebastian С удовольствием... Хотя, знаешь, я думал, в этом городе всё работает по принципу «ты мне — я тебе». Как насчёт два для тебя, один для меня?
Sebastian Как насчёт всё для тебя и ничего для меня?
Boss Отлично, да.
Sebastian Прекрасно.
Boss Ладно.
Sebastian Тогда это взаимное решение.
Boss Принято мной.
Sebastian Хорошо, и я подписываюсь под этим, так что...
Boss Что угодно. Говори себе, что хочешь знать.
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Карен (официантка) [проходя мимо пианино] Рад тебя видеть, Себ.
Себастьян [про себя] Вот это по-хорошему сказала, Карен.
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Sebastian Ты бариста? Теперь понятно, с какой высоты ты можешь на меня смотреть.
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Mia [Во время её пробы] Моя тётя раньше жила в Париже. Я помню, как она возвращалась домой и рассказывала нам... эти истории о загранице. И... я помню... однажды она сказала, что прыгнула в реку. Босиком. Она улыбалась.
[поёт]
Mia Без оглядки прыгнула / И в Сену кинулась. / Вода была ледяной. / Месяц чихала, / Но сказала, что сделала бы так снова. / За тех, кто мечтает, / Как бы глупо это ни казалось. / За сердца, что болят. / За тот беспорядок, что мы создаём.
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Sebastian Тебе стоит приехать.
Mia В Бойсе?
Sebastian Сможешь вычеркнуть из своего списка желаний.
🧡
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Sebastian Ты мог бы просто писать по своим правилам. Знаешь, создавать что-то такое же интересное, как и ты сам.
Mia Что ты собираешься делать?
Sebastian Открою свой клуб.
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Sebastian Я всегда буду тебя любить.
Mia Я тоже всегда буду тебя любить.
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Sebastian [о джазе] Это конфликт и компромисс, и просто... каждый раз — по-новому. Каждый вечер — как в первый раз. Это очень, очень захватывающе!
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Mia Наверное, мне стоит кое-что тебе сейчас сказать, чтобы сразу разгрузиться.
Sebastian Ага?
Mia Я ненавижу джаз.
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Keith Джаз — это музыка будущего.
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Mia Может, я из тех людей, кто всегда хотел этим заниматься, но для меня это как несбыточная мечта, понимаешь? А потом ты... ты сказал это, ты — ты изменил свои мечты, и потом повзрослел. Может, я из тех людей, и мне так и надо. И я могу вернуться в школу, могу найти что-то другое, чем мне следует заняться. Потому что я ушла, чтобы этим заниматься, прошло уже шесть лет, и я больше не хочу.
Sebastian Почему?
Mia Почему что?
Sebastian Почему ты больше не хочешь этим заниматься?
Mia Потому что, думаю, это слишком больно.
Sebastian Ты еще дитя.
Mia Я не дитя.
Sebastian Ты именно такое.
Mia Я пытаюсь повзрослеть.
Sebastian Ты плачешь, как ребенок.
Mia О, Боже.
Sebastian А у тебя завтра в пять тридцать прослушивание. Я буду ждать снаружи в восемь утра. Будешь там или нет — не знаю.
Mia Как ты меня здесь нашёл?
Sebastian Дом напротив библиотеки.
🧡
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Mia Где моя машина?
Sebastian Нужно приложить это к подбородку.
Mia [указывает на её брелок] Это?
Sebastian Да. Да, голова становится антенной, так что...
Mia Оо.
Sebastian Думаю, от этого рак, но машину найти получается быстрее.
Mia Что?
Sebastian Я имею в виду, жить долго не будешь, зато доберёшься быстрее, так что в итоге всё равно.
Mia Звучит ужасно.
Sebastian Просто совет.
Mia Ты... ты настоящий, эм... как бы это сказать?
Sebastian Рыцарь на белом коне?
Mia Чудак.
🧡
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Sebastian Писи-кака!
🧡
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Mia [Мия напевает несколько нот]
Tracy [Трейси врывается] , Ого! Чёрт возьми! Ты хочешь открыть окно?
Mia Я пыталась тебе дорогу показать.
Tracy Спасибо.
🧡
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Tracy Что это? Это сценарий?
Mia Это пьеса.
Alexis Пьеса? Тогда всем нам нужны роли!
Mia На самом деле, это моноспектакль, так что не могу...
Tracy [после того, как Себастьян сигналит на машине у квартиры Мии] Это будет каждую минуту?
Mia [улыбаясь] Похоже, да.
🧡
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Mia [Себастьян последовал за ней в Неваду] Зачем ты сюда приехала?
Sebastian Потому что у меня хорошие новости.
Mia Какие?
Sebastian Эми Брандт, режиссёр кастинга...
Mia Да?
Sebastian Она была на твоём спектакле и была в восторге. Настолько, что хочет, чтобы ты завтра пришла на прослушивание для огромного фильма, который она продюсирует.
Mia Я не пойду на это. Я ни в коем случае не пойду.
Sebastian Что?
Mia Этот фильм... нет. Этот фильм...
Sebastian Извини?
Mia Он меня убьёт.
Sebastian [кричит] ЧТО?
Mia Что? Что? Тсс! Прекрати.
Sebastian НЕТ!
Mia Тсс! Тсс, тсс. Нужно потише.
Sebastian Если хочешь, чтобы я была тише — объясняйся нормально.
Mia Мы же в жилом районе.
Sebastian Если хочешь, чтобы я была тише, то скажи какую-то, б###ь, внятную вещь.
🧡
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Mia Я ходила на кучу прослушиваний, и всегда одно и то же: меня прерывают, потому что кто-то хочет перекусить. Или я плачу, а они начинают смеяться. Или люди сидят в комнате ожидания, и они... они вроде меня, только красивее и лучше в... потому что, может, я просто недостаточно хороша.
Sebastian Ты хороша.
Mia Нет... может, и не.
Sebastian Ты хороша.
Mia Может, и нет.
Sebastian Ты хороша.
Mia Может, и нет.
Sebastian Ты хороша.
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Sebastian Мне кажется, когда люди говорят, что они, типа, ненавидят джаз... они просто... у них нет контекста, они не знают, откуда он взялся. Понимаешь? Джаз родился в какой-то забегаловке в Новом Орлеане, и это потому, что люди там были в тесноте, говорили на пяти разных языках, они не могли нормально общаться. Единственный способ, которым они могли общаться — это джаз.
Mia А как же Кенни Джи?
Sebastian Что?
Mia Как же Кенни Джи? Ну, эта музыка из лифтов, ты знаешь, джаз, который я знаю?
Sebastian Что с ней?
Mia Из моей жизни?
Sebastian Мм?
Mia Просто... я нахожу её расслабляющей.
Sebastian Это не расслабляет. Нет, не расслабляет. Сидни Бешэ стрелял в человека только потому, что тот сказал, что он сыграл не ту ноту. Вряд ли это расслабляет.
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Mia Всё кончено.
Sebastian Что?
Mia Всё кончено.
Sebastian Что?
Mia Всё это. Я больше не буду себя позорить. Хватит. Хватит. Никого не пришло.
Sebastian И что?
Mia [плачет] Я не смогу вернуть деньги театру. Это так... Я на время уйду домой.
Sebastian Я... Завтра зайду к тебе.
Mia Нет, я иду «домой», домой.
Sebastian Это и есть дом.
Mia Нет, уже нет.
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Sebastian Почему ты говоришь «романтика» так, будто это ругательство?
Laura Неоплаченные счета — это не романтика. Позвони ей.
Sebastian Я не собираюсь ей звонить. И вот в чём дело — т-т-ты ведёшь себя так, будто жизнь меня уже прижала к канатам. Я хочу быть прижат к канатам, понял? Я просто... даю жизни бить меня, пока она не устанет.
Laura О?
Sebastian Потом я нанесу ответный удар. Это классический приём «rope-a-dope».
Laura Ладно, Эли. Я тебя люблю. Распаковывай коробки.
Sebastian Я поменяю замки.
Laura Ты не потянешь.
Sebastian Я как феникс, восстающий из пепла.
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Laura Я приперла тебе коврик.
Sebastian Он мне не нужен.
Laura А если я скажу, что на него Майлз Дэвис пИсал?
Sebastian Почти оскорбительно. Это правда?
🧡
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Laura Когда же ты распакуешь эти коробки?
Sebastian Когда распакую их в своём клубе.
Laura О, Себастьян. Похоже, будто девушка тебя бросила, а ты за ней шляешься. Ты же не собираешься туда снова идти, правда?
Sebastian Ты не поверишь, они превратили это место в какой-то самба-тапас.
Laura О, боже, Себастьян!
Sebastian Самба. Тапас. Выбери что-то одно, пожалуйста. Сделай нормально.
🧡
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Sebastian У меня был очень серьёзный план на будущее.
Laura Я знаю.
Sebastian Это не моя вина, что меня обманули.
Laura Тебя не обманули, тебя кинули.
Sebastian В чём разница?
Laura Не знаю. В этом нет никакой романтики.
🧡
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Sebastian Пожалуйста, перестань прокрадываться в мой дом.
Laura Ты думаешь, мама или папа назвали бы это домом?
Sebastian Что ты делаешь? Пожалуйста, не делай этого. Пожалуйста, не садись на это.
Laura Ты шутишь?
Sebastian [уговаривая её не садиться на табуретку] Пожалуйста, не садись на это. Не садись на это. Не садись на это. На этом сидел Хоуги Кармайкл!
Laura О, боже мой.
Sebastian «Запечённый картофель» только что выбросил её.
Laura Не могу даже представить почему.
🧡
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Laura Я хочу познакомить тебя с одним человеком.
Sebastian Я никого не хочу видеть.
Laura Ну...
Sebastian Нет, нет, я никого не хочу видеть.
Laura Папа дал тебе это?
Sebastian Да.
Laura Тебе она понравится.
Sebastian Не думаю, что она мне понравится. А она джаз любит?
Laura Вряд ли.
Sebastian Так о чём мы тогда поговорим?
Laura Не знаю! Это не важно, понимаешь? Потому что ты живёшь как отшельник. Ты ездишь без страховки!
Sebastian Это не важно?
Laura Да, не важно.
Sebastian Ладно.
Laura Тебе нужно взяться за ум.
Sebastian Тогда я знаю одного парня с татуировкой на лице, на которого тебе стоит посмотреть.
Laura Ладно, это уже ниже пояса.
🧡
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