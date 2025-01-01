Себастьян[про себя]Вот это по-хорошему сказала, Карен.
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SebastianТы бариста? Теперь понятно, с какой высоты ты можешь на меня смотреть.
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Mia[Во время её пробы]Моя тётя раньше жила в Париже. Я помню, как она возвращалась домой и рассказывала нам... эти истории о загранице. И... я помню... однажды она сказала, что прыгнула в реку. Босиком. Она улыбалась.
[поёт]
MiaБез оглядки прыгнула / И в Сену кинулась. / Вода была ледяной. / Месяц чихала, / Но сказала, что сделала бы так снова. / За тех, кто мечтает, / Как бы глупо это ни казалось. / За сердца, что болят. / За тот беспорядок, что мы создаём.
MiaМожет, я из тех людей, кто всегда хотел этим заниматься, но для меня это как несбыточная мечта, понимаешь? А потом ты... ты сказал это, ты — ты изменил свои мечты, и потом повзрослел. Может, я из тех людей, и мне так и надо. И я могу вернуться в школу, могу найти что-то другое, чем мне следует заняться. Потому что я ушла, чтобы этим заниматься, прошло уже шесть лет, и я больше не хочу.
SebastianЕсли хочешь, чтобы я была тише, то скажи какую-то, б###ь, внятную вещь.
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MiaЯ ходила на кучу прослушиваний, и всегда одно и то же: меня прерывают, потому что кто-то хочет перекусить. Или я плачу, а они начинают смеяться. Или люди сидят в комнате ожидания, и они... они вроде меня, только красивее и лучше в... потому что, может, я просто недостаточно хороша.
SebastianМне кажется, когда люди говорят, что они, типа, ненавидят джаз... они просто... у них нет контекста, они не знают, откуда он взялся. Понимаешь? Джаз родился в какой-то забегаловке в Новом Орлеане, и это потому, что люди там были в тесноте, говорили на пяти разных языках, они не могли нормально общаться. Единственный способ, которым они могли общаться — это джаз.
SebastianПочему ты говоришь «романтика» так, будто это ругательство?
LauraНеоплаченные счета — это не романтика. Позвони ей.
SebastianЯ не собираюсь ей звонить. И вот в чём дело — т-т-ты ведёшь себя так, будто жизнь меня уже прижала к канатам. Я хочу быть прижат к канатам, понял? Я просто... даю жизни бить меня, пока она не устанет.