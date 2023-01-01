Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Фантом"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Ла-Ла Ленд
Награды и номинации фильма Ла-Ла Ленд
La La Land
Ла-Ла Ленд
2016 / США
Смотреть трейлер
7.7
Оцените
105
голосов
Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Награды и номинации фильма Ла-Ла Ленд
Вся информация о фильме
Кинофестиваль в Торонто 2016
Приз зрительских симпатий – лучший полнометражный фильм
Победитель
Оскар 2017
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая песня
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2016
Кубок Вольпи за лучшую женскую роль
Победитель
BAFTA 2017
Лучший фильм
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший музыкальный момент
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Отзывы
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Чужая
Отзывы
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Отзывы
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Related video
Тест-предсказание: ответьте на 8 вопросов и узнайте, на какую букву начинается имя вашей судьбы
«Никогда прыгать не будет»: Тарасова поставила крест на карьере Трусовой
Вот какие цвета приносят удачу огненным знакам Зодиака: спойлер - красного среди них нет
Не поверите, но эту пошлую сцену не вырезали из фильма «А зори здесь тихие» (фото)
От «дурнушки» к модели: теперь ясно, почему Ивлев бросил первую жену
Даже в названии пошлый намек: худший фильм с Жигуновым сегодня и не посмотрят
Вот и сказочке конец: Бабкину больше не желают видеть на сцене
Из секс-символа в забавного пухляша: без фирменных усов Валерий Меладзе неузнаваем
Семья ее одобрила: как выглядит обожаемая Киркоровым любовница
У элитного ресторана случилась ожесточенная драка: взбешенную Пугачеву чудом успокоили
Такие имя и фамилию вряд ли слышали: почему Ани Лорак пришлось взять псевдоним
Что не так с «интердевочками»: это заметили только полицейские и «ночные бабочки»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить