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Ла-Ла Ленд Ла-Ла Ленд
Киноафиша Фильмы Ла-Ла Ленд Награды и номинации фильма Ла-Ла Ленд
La La Land Ла-Ла Ленд 2016 / США
7.7 Оцените
105 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Награды и номинации фильма Ла-Ла Ленд

Вся информация о фильме
Кинофестиваль в Торонто 2016 Кинофестиваль в Торонто 2016
Приз зрительских симпатий – лучший полнометражный фильм
Победитель
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая песня
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2016 Венецианский кинофестиваль 2016
Кубок Вольпи за лучшую женскую роль
Победитель
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучший фильм
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший музыкальный момент
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
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