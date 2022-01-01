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Избирательное сродство
Избирательное сродство, 1996: актеры и роли
Le affinità elettive
Избирательное сродство
1996 / Италия / Франция
6.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Избирательное сродство, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Паоло Тавиани
Paolo Taviani
Витторио Тавиани
Vittorio Taviani
В ролях
Изабель Юппер
Isabelle Huppert
Фабрицио Бентивольо
Fabrizio Bentivoglio
Жан-Юг Англад
Jean-Hugues Anglade
Мари Жиллен
Marie Gillain
Массимо Пополицио
Massimo Popolizio
Лаура Маринони
Laura Marinoni
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