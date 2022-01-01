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Избирательное сродство
Киноафиша Фильмы Избирательное сродство Избирательное сродство, 1996: актеры и роли
Le affinità elettive Избирательное сродство 1996 / Италия / Франция
6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Избирательное сродство, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Паоло Тавиани Паоло Тавиани Paolo Taviani Витторио Тавиани Vittorio Taviani
В ролях
Изабель Юппер Изабель Юппер Isabelle Huppert Фабрицио Бентивольо Фабрицио Бентивольо Fabrizio Bentivoglio Жан-Юг Англад Жан-Юг Англад Jean-Hugues Anglade Мари Жиллен Мари Жиллен Marie Gillain Массимо Пополицио Массимо Пополицио Massimo Popolizio Лаура Маринони Laura Marinoni
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