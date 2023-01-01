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Здравствуйте, меня зовут Дорис Здравствуйте, меня зовут Дорис
Киноафиша Фильмы Здравствуйте, меня зовут Дорис Здравствуйте, меня зовут Дорис, 2015: актеры и роли
Hello, My Name Is Doris Здравствуйте, меня зовут Дорис 2015 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Здравствуйте, меня зовут Дорис, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Шоуолтер Майкл Шоуолтер Michael Showalter
В ролях
Салли Филд Салли Филд Sally Field Макс Гринфилд Макс Гринфилд Max Greenfield Бет Берс Бет Берс Beth Behrs Норма Майклс Norma Michaels Стивен Рут Стивен Рут Stephen Root Кумэйл Нанджиани Кумэйл Нанджиани Kumail Nanjiani
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