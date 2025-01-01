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Давай будем плохими
Цитаты из фильма Давай будем плохими
Цитаты из фильма Давай будем плохими
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Цитаты
Cassandra
[раскрываясь перед Дженни]
Охотник не просто идёт и стреляется по всему подряд. Он выслеживает свою жертву, изучает её повадки и ждёт подходящего момента, чтобы нанести удар
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🤔
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