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Киноафиша Фильмы Давай будем плохими Цитаты из фильма Давай будем плохими

Цитаты из фильма Давай будем плохими

Cassandra [раскрываясь перед Дженни] Охотник не просто идёт и стреляется по всему подряд. Он выслеживает свою жертву, изучает её повадки и ждёт подходящего момента, чтобы нанести удар
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