Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Нелепая шестерка Цитаты из фильма Нелепая шестерка

Цитаты из фильма Нелепая шестерка

General George Custer [относительно шокированного сигнала Рамона начать ограбление] Знаешь, я делаю такое же лицо, когда утром наношу одеколон, особенно если дома один.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ramon Так, у новых братьев есть какие-нибудь особые навыки, которые могут нам помочь сегодня вечером?
Chico Какие?
Ramon Ну, Томми отлично владеет ножами, у Лил Пита есть дополнительная соска, у меня ослик, а Херм умеет душить.
Danny Я могу задерживать дыхание шесть минут.
Chico Я могу играть на пианино своим чл###м.
Tommy aka White Knife Тогда мы — неудержимы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lil' Pete Эй, дружище. Помочь ей выбраться?
Ramon Она не застряла, amigo. Она просто отвлекающий манёвр.
Lil' Pete Она девственница? Я тоже девственник... если не считать дыни.
Ramon Верю, но она отвлекает банкира, чтобы у моего брата было время ограбить банк.
Lil' Pete Ты грабишь банк? Чёрт побери!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Это какая-то мистическая хрень!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Never Wears Bra [Выходит из своего вигвама и потягивается] Доброе утро, мальчики,
Tommy aka White Knife Доброе утро, Never Wears Bra.
Never Wears Bra Мне приснился ты прошлой ночью, White Knife.
Tommy aka White Knife О, это приятно.
Never Wears Bra Не приятный сон. Во сне ты был непослушным, ты был непослушным, White Knife.
Frank Stockburn Похоже, у кого-то есть поклонитель!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ramon Моя мама шведка.
Tommy aka White Knife Да ну, вряд ли. Я думаю, она мексиканка.
Ramon Лживая с#чка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tommy aka White Knife У меня тут небольшая заварушка, ребята. Я доехал сюда, чтобы промывать золото, а моя лошадь встала и сдохла.
Rifleman Как она умерла?
Tommy aka White Knife Самоубийство. Утонул. Головой в ручей залез и так и сидел. Самое грустное, что ты когда-либо видел.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beaver Breath Ты здесь не имеешь права быть. Это земля апачей.
Will Patch И что ты с этим сделаешь, бивер бр***?
Beaver Breath Откуда он знает моё имя?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дэнни рассказывает братьям про случай с президентом Линкольном]
Danny Мистер Президент, я, знаешь, отлучусь в мальчиковую комнату.
Abraham Lincoln Ты издеваешься?
Danny Да ладно, всё будет норм, суперзвезда. Хочешь что-нибудь по дороге? Воды? Пива?
Abraham Lincoln Нет.
Danny Ладно. По справедливости, вернусь через пару.
John Wilkes Booth [сталкиваются в коридоре] Где ложа президента?
Danny Джон Уилкс Бут, актёр?
John Wilkes Booth Да.
Danny Без шуток, чувак! Большой фанат! Хочешь поздороваться с президентом? Он будет в восторге. Последняя дверь слева.
John Wilkes Booth Спасибо!
Danny Круто. Вау, обожаю этого парня!
Danny [Дэнни как раз в туалете, когда слышит выстрел и крики женщин] Эйб!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tommy aka White Knife [Бег между базами] Куда побежал? Мяч никто не отбил.
Abner DoubleDay Я украл базу. Ты не смотрел, вот я и украл.
Chico Ты сказал, что можно двигаться только после удара по мячу!
Abner DoubleDay Не когда воркуешь.
Short Stop Это б#ядь.
Abner DoubleDay Ладно, Short Stop.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Lil' Pete Дорогая мама, многое изменилось с тех пор, как я писал в последний раз. Я даже не знаю, с чего начать. Во-первых, оказывается, наш папа — плохой, очень плохой человек, и его посадили в тюрьму. Но ничего, потому что Крик Орла, вождь индейцев, который воспитал Томми, сказал, что он станет нашим папой тоже. Мне тут в деревне очень нравится. Наши новые братья и сёстры любят веселиться и очень добры к нам всем.
Screaming Eagle Эти белые ребята танцевать не умеют!
Lil' Pete Дэнни больше не пьёт виски. А Рамон с Хермом пытаются освоить индейские обычаи. О, и важная новость — у меня наконец-то есть девушка, и она намного красивее дыньки канталупы.
Tommy aka White Knife [для Lil Pete и Beaver Breath] Давай, вы двое, вы же всё пропускаете!
Lil' Pete В общем, мама, спасибо, что вырастила меня. Твой любящий сын, Lil Pete, гордый член Нелепой шестерки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tommy aka White Knife Кто из вас, красавчиков, готов пойти и украсть крутую золотую жилу?
Chico Я готов.
Ramon Я голоден.
Danny Я пьян.
Lil' Pete А я — Маленький Пит.
Herm [неразборчиво]
Tommy aka White Knife Ну что, тогда за золотом...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abner DoubleDay [после титров] Прежде чем уйдёшь... Два - четыре - шесть - восемь - кого мы ценим?
Chinese Baseball Team [в унисон] Стокберны! Стокберны! Да! Стокберны!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Never Wears Bra Ты везучая, Курящая Лиса. Белый Нож — настоящий мужчина. Самый храбрый из всех храбрых.
Smoking Fox Не храбрый. Глупый. Я хочу быть женой, а не вдовой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Stockburn Парень, у тебя мамина сила. Ты боксер?
Chico Нет, на самом деле я... пианист.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lil' Pete Ой, пап, у меня к тебе вопрос.
Frank Stockburn Да.
Lil' Pete Откуда берутся дети?
Frank Stockburn Ну, сынок, мама их просто вы**ет.
Lil' Pete [смеясь] Я знал! Я знал, пап!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Я сделал по-настоящему глупую вещь, которая случайно привела к смерти президента США, и мне от этого очень паршиво.
Frank Stockburn Сынок, взгляни мне в глаза... Бывает х#рня!
Danny Да. Спасибо. Спасибо вам, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wyatt Earp Как дела, Твен?
Mark Twain Эй, у меня всё пучком. Прям как соус, детка. Рад тебя видеть, братан.
Wyatt Earp И я тоже, брат.
Wyatt Earp Эй, я наконец-то прочёл «Принца и нищего».
Mark Twain Да ну?
Wyatt Earp Не понял.
Mark Twain Серьёзно?
Wyatt Earp Сатира! Бах! Я тебя поймал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Томми по прозвищу Белый Нож [Игра в бейсбол] Ладно, две ошибки — ты вылетел, да?
Эбнер Дабл Дей Нет, нет, я сказал три раза.
Шорт Стоп Нет, ты сказал два.
Эбнер Дабл Дей Я сказал три! Три страйка — и я выбываю. Я знаю, что сказал, Шорт Стоп. Это твоё новое имя, Шорт Стоп, правильно. Теперь и навсегда, навсегда и вечно, Шорт Стоп, Шорт Стоп, Шорт Стоп.
[смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Clem Посмотри-ка сюда. Мой день удался. Я даже завтрак не доел, а уже могу пристрелить какого-нибудь вонючего индейца.
Tommy aka White Knife Индейца? Да нет. Просто так одеваюсь, чтобы на прерии не ободрали скальп.
Clem А, ну да, убедительный наряд. Да, там с этими дикарями лучше не шутить... Итак, что тебе нужно?
Tommy aka White Knife Нужно муки. Пять мешков. И морковка с арахисовым маслом. Сколько это мне встанет?
Clem Мешок муки стоит 45 центов. Значит пять мешков — 2 доллара 25...
Tommy aka White Knife Можешь потом уточнить?
Clem Ладно, слушай. Мука в подвале. Можешь сам сходить за ней.
Tommy aka White Knife Большое спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abner DoubleDay Начинаем игру. Добро пожаловать, друзья, на первый матч новой игры. Спорта, придуманный мной. На этом поле две команды по десять человек сразятся в битве... Да, Ци?
Qi Здесь всего восемнадцать человек.
Abner DoubleDay Две команды по девять человек будут сражаться в битве силы, скорости и стратегии. Одна команда выйдет играть в обороне, а другая будет по очереди бить по мячу... палочкой.
Chico Как ты назовёшь эту игру?
Abner DoubleDay Как же ещё? Палочка МакШникахенс. Теперь твоя задача, метатель мяча, — проскочить мяч мимо меня два раза, не давая мне отбить. Начинай, когда готов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grant Господа, взнос составляет 15 000 долларов
Mark Twain Пятнадцать тысяч. Ты уверен, что генерал Кастер потянет?
General George Custer Это Кастер, а не «Кастерд». Ни одной «Д». Я — не десерт.
Mark Twain Бах! Я только что подлил тебе сатиры, генерал!
General George Custer Ты меня поймал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дэвид Спейд
Дэвид Спейд
David Spade
Роб Шнайдер
Роб Шнайдер
Rob Schneider
Терри Крюс
Терри Крюс
Terry Crews
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Luke Wilson
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Adam Sandler
Тэйлор Лотнер
Тэйлор Лотнер
Taylor Lautner
Джеки Сэндлер
Jackie Sandler
Ник Нолти
Ник Нолти
Nick Nolte
Джонатан Лафран
Jonathan Loughran
Дана Мин Гудман
Dana Goodman
Уилл Форте
Уилл Форте
Will Forte
Крис Кэттэн
Крис Кэттэн
Chris Kattan
Джон Туртурро
Джон Туртурро
John Turturro
Хорхе Гарсиа
Хорхе Гарсиа
Jorge Garcia
Джулия Джонс
Джулия Джонс
Julia Jones
Blake Shelton
Стив Зан
Стив Зан
Steve Zahn
Джон Ловиц
Jon Lovitz
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Старенький, да удаленький: Сталлоне в 79 лет снова правит Талсой и делает это с уважением — объявлена дата выхода 3 сезона
Закончить смогли только со второй попытки: почему перестали снимать сериал «Пространство»?
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше