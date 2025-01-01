Lil' PeteДорогая мама, многое изменилось с тех пор, как я писал в последний раз. Я даже не знаю, с чего начать. Во-первых, оказывается, наш папа — плохой, очень плохой человек, и его посадили в тюрьму. Но ничего, потому что Крик Орла, вождь индейцев, который воспитал Томми, сказал, что он станет нашим папой тоже. Мне тут в деревне очень нравится. Наши новые братья и сёстры любят веселиться и очень добры к нам всем.
Screaming EagleЭти белые ребята танцевать не умеют!
Lil' PeteДэнни больше не пьёт виски. А Рамон с Хермом пытаются освоить индейские обычаи. О, и важная новость — у меня наконец-то есть девушка, и она намного красивее дыньки канталупы.