Элоиз (Анна Кендрик) приезжает на свадьбу лучшей подруги, но несмотря на столь радостный повод, как бракосочетание, Элоиз предстоит та еще каторга. Накануне свадьбы ее бросил бойфренд, который по совместительству – родной брат невесты. В один миг Элоиз скатилась с поста главной подружки невесты до столика №19, за которым сидят случайные гости, получившие приглашение из вежливости, но какого-то черта согласившиеся прийти. Так она оказалась в кругу коллег отца жениха – Бины (Лиза…
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