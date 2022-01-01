Наша рецензия

Элоиз (Анна Кендрик) приезжает на свадьбу лучшей подруги, но несмотря на столь радостный повод, как бракосочетание, Элоиз предстоит та еще каторга. Накануне свадьбы ее бросил бойфренд, который по совместительству – родной брат невесты. В один миг Элоиз скатилась с поста главной подружки невесты до столика №19, за которым сидят случайные гости, получившие приглашение из вежливости, но какого-то черта согласившиеся прийти. Так она оказалась в кругу коллег отца жениха – Бины (Лиза…