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Киноафиша Фильмы Его звали Роберт Цитаты из фильма Его звали Роберт

Цитаты из фильма Его звали Роберт

Robert Кто такой «ублюдок»?
Sergei Человек, который влезает в чужие разговоры.
[версия с субтитрами]
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