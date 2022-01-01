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Киноафиша Фильмы Леонардо да Винчи
Leonardo a Vinci, l'origine del genio

Леонардо да Винчи, 2007

2007 / Италия
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Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2007
Режиссер
Паоло Брунатто
Все актеры и съемочная группа
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