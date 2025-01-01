John Sholto Douglas - Marquis of Queensberry Хватит есть эти виноградины, ч### возьми!

Lord Alfred Douglas И эти виноградины не очень хороши. Тепличные.

John Sholto Douglas - Marquis of Queensberry Да, как ты. Боязливый, с бледным лицом. Тепличный виноград!

Lord Alfred Douglas Виноград не имеет ни белой печени, ни бледного лица.

John Sholto Douglas - Marquis of Queensberry Знаешь ли, весь Лондон кишит этим позорным скандалом между тобой и этим человеком Уайльдом?

Lord Alfred Douglas Мне не мешает, если обо мне говорят.

John Sholto Douglas - Marquis of Queensberry [удивлённое недоумение] У тебя нет возражений!