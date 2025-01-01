Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Оскар Уайльд Цитаты из фильма Оскар Уайльд

Цитаты из фильма Оскар Уайльд

Sir Edward Carson Это, мистер Уайльд, журнал «Хамелеон». Вы читали рассказ «Священник и послушник»?
Oscar Wilde Да.
Sir Edward Carson Разве не был этот рассказ скандалом о священнике и мальчике, служившем ему у алтаря?
Oscar Wilde Я читал этот рассказ всего один раз много месяцев назад, и ничто не заставит меня читать его снова.
Sir Edward Carson Вы считали его аморальным?
Oscar Wilde Хуже — он был плохо написан.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лорд Альфред Дуглас Я решил быть с ней честным — чистая и простая правда.
Оскар Уайльд Правда редко бывает чиста и никогда не бывает проста.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Oscar Wilde Лондон слишком затянут туманами и серьезными людьми. Кто из них виноват — туманы или серьезные люди, я понятия не имею. Но всё это меня чертовски раздражает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Oscar Wilde [лорду Альфреду] Рассказать тебе о великой драме моей жизни? В неё я вложил свой гений, а в творчество — только талант. Писать меня ужасно скучно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Constance Wilde [беспокоится, потому что он опаздывал, Констанс приветствует Оскара, когда он наконец приходит домой] Оскар! Где ты был?
Oscar Wilde Моя дорогая,
[целует её]
Oscar Wilde по дороге домой я встретил умных людей. Сейчас никуда не деться от умных людей. Это стало настоящим бедствием. Хотел бы я, чтобы остались хоть несколько дураков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Oscar Wilde [смотрит на свой стакан] Абсент — он помогает увидеть вещи такими, какими хочется... потом — такими, какими они не являются... и в конце концов — такими, какие они есть на самом деле. Это самое ужасное в мире.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Oscar Wilde Удовольствие — единственное, ради чего стоит строить теории! Нужно быть верным себе, собственной жизни. Вот что важно.
Robert Ross Если жить своей жизнью, возможно, придётся заплатить страшную цену.
Oscar Wilde Сегодня за всё берут слишком дорого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Oscar Wilde Бози, ты не искал друга. Ты искал оружие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Oscar Wilde Ты сыграешь что-нибудь весёлое?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Oscar Wilde В пустом театре — особая грусть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Sholto Douglas - Marquis of Queensberry Хватит есть эти виноградины, ч### возьми!
Lord Alfred Douglas И эти виноградины не очень хороши. Тепличные.
John Sholto Douglas - Marquis of Queensberry Да, как ты. Боязливый, с бледным лицом. Тепличный виноград!
Lord Alfred Douglas Виноград не имеет ни белой печени, ни бледного лица.
John Sholto Douglas - Marquis of Queensberry Знаешь ли, весь Лондон кишит этим позорным скандалом между тобой и этим человеком Уайльдом?
Lord Alfred Douglas Мне не мешает, если обо мне говорят.
John Sholto Douglas - Marquis of Queensberry [удивлённое недоумение] У тебя нет возражений!
Lord Alfred Douglas Видишь, человек, о котором много говорят, всегда привлекателен. Кажется, в нём всё же есть что-то. Однако, если хочешь, чтобы этот скандал, как ты его называешь, прекратился, — это на деле простой вопрос. Просто убедить сплетников прекратить сплетничать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Sholto Douglas - Marquis of Queensberry Ты жалкое, дерзкое создание. Тебе бы хорошенько влепить!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sir Edward Carson Что же касается лорда Куинсбери, он ни в чём не отступает. С самого начала и до конца отец руководствовался одной надеждой — спасти сына любой ценой, рискуя собой. И за это мистер Оскар Уайльд пытается отправить отца в тюрьму, оклеветать его как преступника, но, как сказал мой уважаемый коллега, посмотрим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lord Alfred Douglas Скажи, что ты имеешь в виду. Осмелься сказать это.
John Sholto Douglas - Marquis of Queensberry Я тебе ничего не предъявляю. Но прикидываться вещью — так же плохо, как быть ею. Если я снова увижу тебя с этим человеком — в ресторане, в клубе, на улице — я палкой его отшлёпаю. Если придётся стрелять в этого чудовища, я буду оправдан, защищая своего так называемого сына.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Разрушитель миров
Разрушитель миров
2025, США, боевик, фантастика
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
38 лет не удавалось — а теперь вышло: новый «Хищник» официально побил рекорд первого фильма франшизы
Не тратьте время на поиски: вот 5 детективных сериалов, которые хвалят даже те, кто «ничего уже не смотрит»
«Фильму не хватает твердости "Добычи" и свирепости "Убийцы убийц"», но рейтинг 89% на RT говорит сам за себя: честные отзывы на «Планету смерти»
Снова и снова один и тот же день: 5 фильмов, где герои застряли в петле времени — «День сурка» не единственный
Какие серии в «Маше и Медведе» вышли в 2025-м? В сериале уже 150+ серий, и новые родителям еще не надоели
«Бесконечное волосатое существо»: как Пеннивайз в «Оно» вообще оказался на Земле? Завязка главного шедевра Кинга похожа на Sci-fi
«У Медведя явная депрессия», «Маша-эгоистка»: почему иностранцы запрещают «Машу и Медведя» собственным детям
От любви не убежишь: в 5-м сезоне «Эмили в Париже» героиня переедет в Рим — и снова окажется между двух огней
С боевыми словами и без Джинкс: в Индии показали свой «Аркейн» - за день трейлер собрал 1,5 млн просмотров
Не зря ждали 2 года: в «Волшебном участке 2» отыскали дерзкие отсылки к «Дэдпулу» и Тарантино (а еще к «Людям в черном» и Кологривому!)
Позвони мне, позвони: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с мужчиной и телефоном (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше