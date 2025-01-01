Oscar Wildeпо дороге домой я встретил умных людей. Сейчас никуда не деться от умных людей. Это стало настоящим бедствием. Хотел бы я, чтобы остались хоть несколько дураков.
Oscar Wilde[смотрит на свой стакан]Абсент — он помогает увидеть вещи такими, какими хочется... потом — такими, какими они не являются... и в конце концов — такими, какие они есть на самом деле. Это самое ужасное в мире.
Oscar WildeУдовольствие — единственное, ради чего стоит строить теории! Нужно быть верным себе, собственной жизни. Вот что важно.
Robert RossЕсли жить своей жизнью, возможно, придётся заплатить страшную цену.
John Sholto Douglas - Marquis of Queensberry[удивлённое недоумение]У тебя нет возражений!
Lord Alfred DouglasВидишь, человек, о котором много говорят, всегда привлекателен. Кажется, в нём всё же есть что-то. Однако, если хочешь, чтобы этот скандал, как ты его называешь, прекратился, — это на деле простой вопрос. Просто убедить сплетников прекратить сплетничать.
John Sholto Douglas - Marquis of QueensberryТы жалкое, дерзкое создание. Тебе бы хорошенько влепить!
Sir Edward CarsonЧто же касается лорда Куинсбери, он ни в чём не отступает. С самого начала и до конца отец руководствовался одной надеждой — спасти сына любой ценой, рискуя собой. И за это мистер Оскар Уайльд пытается отправить отца в тюрьму, оклеветать его как преступника, но, как сказал мой уважаемый коллега, посмотрим.
John Sholto Douglas - Marquis of QueensberryЯ тебе ничего не предъявляю. Но прикидываться вещью — так же плохо, как быть ею. Если я снова увижу тебя с этим человеком — в ресторане, в клубе, на улице — я палкой его отшлёпаю. Если придётся стрелять в этого чудовища, я буду оправдан, защищая своего так называемого сына.