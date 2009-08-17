Гидроагрегат

17 августа 2009 года в 8:13 по местному времени на Саяно-Шушенской ГЭС произошла произошла авария, забравшая человеческие жизни. Фильм основан на событиях одной из самых крупных техногенных катастроф в мировой истории.

Молодой специалист устраивается работать на ГЭС, которой посвятили свою жизнь его родители. В первые же дни он попадает в эпицентр сложнейшей аварийной ситуации. Герою ничего не остается, кроме как возглавить спасательную операцию.