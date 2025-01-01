Gerry Conway[после встречи с детьми, говоря о "грязных людях"]Знаешь, как пишется любовь, Нейт? В-р-е-м-я. Девяносто процентов времени, которое ты проведёшь с детьми, приходится на годы до двенадцати.
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Johnny[говорит перед классом]Я винил этих черных ребят, я винил эту школу, я винил копов; я винил всех. Я собирался причинить боль всем остальным так же, как причинили мне. Я смотрю на вас и... вижу себя. Но вам не обязательно делать те же ошибки, что и я. Вам не нужно быть жертвами.
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Angela ZamparoТы не можешь изменить мышление людей, но ты делаешь своё дело.