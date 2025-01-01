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Киноафиша Фильмы Абсолютная власть Цитаты из фильма Абсолютная власть

Цитаты из фильма Абсолютная власть

Nate Foster Чтобы зло восторжествовало, достаточно лишь того, чтобы хорошие люди... ничего не делали.
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Angela Zamparo Потому что если копнуть глубже, у фашизма есть всего один главный ингредиент.
Nate Foster Это чувство жертвы.
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Angela Zamparo Мы все создаём собственный рассказ, основанный на том, что считаем важным. Мы видим то, что хотим видеть. Но то, что ты не смотришь на что-то... не значит, что этого нет.
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Gerry Conway мы можем не дожить до мира, который строим.
Nate Foster Но я помогу его построить. Тело человека умирает, а дела его живут вечно.
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Nate Foster Это должно было быть благородное создание: в нём вся энергия, которая могла бы сложиться в прекрасное тело из славных элементов, если бы они были мудро смешаны...
[цитирует Байрона]
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On Screen Text [первые строки, текст на экране] Слова строят мосты в неизведанные края. -Адольф Гитлер
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[последние реплики]
Nate Foster Я так тобой горжусь, Джонни.
Johnny Знаешь, что говорят. Всё начинается со слова.
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Nate Foster Как с таким можно разговаривать? Как вообще надеяться изменить его мнение?
Angela Zamparo Слушай, ты должен помнить, зачем ты это делаешь.
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Gerry Conway [после встречи с детьми, говоря о "грязных людях"] Знаешь, как пишется любовь, Нейт? В-р-е-м-я. Девяносто процентов времени, которое ты проведёшь с детьми, приходится на годы до двенадцати.
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Johnny [говорит перед классом] Я винил этих черных ребят, я винил эту школу, я винил копов; я винил всех. Я собирался причинить боль всем остальным так же, как причинили мне. Я смотрю на вас и... вижу себя. Но вам не обязательно делать те же ошибки, что и я. Вам не нужно быть жертвами.
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Angela Zamparo Ты не можешь изменить мышление людей, но ты делаешь своё дело.
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Gerry Conway Помни, что Тимоти Маквей сказал перед казнью
Nate Foster Он цитировал "Непокорённого"
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[первые реплики]
Usman У тебя есть телефон?
[они подключают устройство, оно загорается]
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