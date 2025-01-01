Johnny [говорит перед классом] Я винил этих черных ребят, я винил эту школу, я винил копов; я винил всех. Я собирался причинить боль всем остальным так же, как причинили мне. Я смотрю на вас и... вижу себя. Но вам не обязательно делать те же ошибки, что и я. Вам не нужно быть жертвами.